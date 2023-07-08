T.O.P《鱿鱼游戏2》角色曝光：曾进行歌手活动后隐退的爱豆！韩网友还是不买单：「演技豆应该很多吧」

Netflix 日前公开李政宰、李炳宪、魏嘏隽（魏河俊）、孔刘确定回归《鱿鱼游戏2》外，任时完、姜河那、朴成勋、梁东根也将加入。

近日公开第二轮演员阵容，包含朴圭瑛、曺柔理、姜爱心、李大卫、李阵郁、T.O.P（崔胜铉）、卢载源、元志安等人，并公开剧本阅读照，吸引大家的视线。



其中T.O.P加入《鱿鱼游戏2》引起许多关注，Dispatch（D社）还报导T.O.P能够加盟《鱿鱼游戏2》全靠李政宰强烈推荐。面对D社的「指控」，李政宰的所属社 Artist Company 也发声明反驳报导不属实，李政宰比任何人都清楚，因为《鱿鱼游戏2》受到极大的关注，许多演员为此而努力，（角色）都是通过试镜决定的。

이정재 X 최승현



격하게 사랑합니다ㅠㅅㅠ pic.twitter.com/urps0hEG0r — LuvBang(@IMUKYOU_H) February 7, 2017

7日，据SBS报导：「T.O.P将在《鱿鱼游戏2》中饰演过去曾进行歌手活动后隐退的爱豆。」SBS还透露T.O.P选角秘闻，角色上需要寻找会RAP又会跳舞的演员，是黄东赫导演亲自选角T.O.P。



随著T.O.P饰演的角色公开，又在韩网The qoo掀起一波讨论。韩网友：「RAP唱得好、跳舞跳得好，还能演戏的爱豆应该很多吧」、「是吸毒后隐退的设定吗」、「演技豆又不是一两个」、「在现役的时候也没跳舞啊 哈哈哈」、「导演亲自选择，这句话是重点」、「看了这个理由，觉得更加讨厌」、「是的 我不看」、「木槿花和焦糖饼游戏突然变质爲RAP对决吗」等等。



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