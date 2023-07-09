《无用的谎言》金所炫&黄旼炫双人海报电眼对望：拥有看透谎言超能力的女人&绝不说谎的神秘作曲家

黄旼炫：「看到我的脸…都没有想到什么吗？」金所炫：「就…长得真帅呢～。」这两人从剧照、海报到预告都特别有火花呢～期待！！

tvN 全新浪漫悬疑剧《无用的谎言》公开了两位主角金所炫和黄旼炫的第二版双人海报，这一次两人眼神对视，互放电流激发出无比暧昧的火花，让网友们看了格外心动。



早先公开的海报也是超高颜值，还有许多网友称赞他们拥有「天生夫妻相」。



本剧讲述因为拥有识破谎言的超能力而无法信任他人的谎言猎人－穆率熙（金所炫 饰），与没有人相信他是清白的杀人嫌疑犯、不会说谎的神秘的作曲家－金道河（黄旼炫 饰），相遇之后从此两人命运纠缠在一起，共同揭开真相的故事。



▼首波预告，黄Viu煲剧平台、friDay影音、爱奇艺…等平台都将跟播：



▼第二波官方预告，黄旼炫靠近金所炫的脸问：「看到我的脸…都没有想到什么吗？」金所炫回：「就…长得真帅呢～。」、「但是…你本来就不说谎的吗？」眼前这个男人实在是太让人好奇了～。



【人物简介】

▼金所炫饰演的「穆率熙」，是拥有识破他人谎言这项特殊能力的「谎言猎人」，认为自己拥有的不是超能力而是诅咒。



▼黄旼炫饰演的「金道河」，是韩国最知名但又格外神秘的作曲家兼制作人，过去被诬陷为杀人案件嫌疑人之后，就将自己藏得严严实实。



《无用的谎言》预计於7月31日晚间20:50首播。





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