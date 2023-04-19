IU&朴寶劍新劇《您辛苦了》復古學生服+浪漫油菜花田路透照！網友：好像在看爺爺奶奶約會啊～

滿滿的復古感，讓人越來越期待了！

有網友直擊 IU 和 朴寶劍 攜手主演的新劇《您辛苦了》的拍攝現場，引發網上熱烈討論。

本劇以「四季」的形式，描述1950年代出生在濟州島的愛順（IU 飾）和關植（朴寶劍 飾）人生充滿冒險的故事。

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路透照中，IU 和朴寶劍身穿當代復古的學生制服，站在油菜花田中，彷彿是一幅畫般，讓網友忍不住驚呼：「好像在看爺爺奶奶約會啊～」、「場面感覺很浪漫，花田好美」、「好想快點看到高清版，真的太期待了」

《您辛苦了》由《Signal信號》、《我的大叔》金元錫導演執導，《山茶花開時》林尚春編劇執筆，由 IU、朴寶劍、文素利、朴海俊、李濬榮等人主演，陣容十分堅強。

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