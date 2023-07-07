《Amigo》变《Hunting GO》！SHINee经典歌曲在《文明特急》疯狂改词，诞生2023全新MZ感性版

《文明特急》上一期预告要为SHINee名曲《Amigo》打造2023年全新重制版，昨日这期公开了录制过程和成品！原本就很炸裂的歌词，改成MZ世代版之后更加炸裂XD

节目中泰民、Key和珉豪先后录制各自的part，最后和「制作人」JaeJae一起录合唱。 来看JaeJae给歌词做出什哪些魔改：

泰民part，「第一次见到的sexy」改成ASMR版、加入弹舌音 ，泰民真的很会！「她也在看我」改成流行语「她也追求自然的相遇」，「我是完售男」顺应MBTI流行改成「我是INFP」，「扑通扑通心狂跳」直接换用捶胸的声音XD



Key的part，「冰块公主来了」后边突然加上最近网路爆流行的「你是T吗？」 ，「看到她我就发疯」变成类似4Minute的高音，珉豪和泰民听到都笑到不行XD「我抛下自尊」配合Key的个性改成「我不能抛下自尊」，「要死了要死了」则在Key灵光一闪下改成「狗改得了吃屎吗？」



珉豪part，因为珉豪热情四射、肝很好鼻子也很高，所以「Cold Heart baby，Cold Eyes baby」改成「Hot Liver baby，Hot Nose baby」。 「给我机会」改成「看一看MBTI宫合」，「无脑男、虚势男」改成珉豪和Key的「ESFP、ENTJ」，「无心做任何事」改成「做任何事都很顺利」、「拥有她的心情超棒」改成「踢足球的心情超棒」，「Bump Bump Bump」改成「起范范范」，让珉豪忍不住笑场XD



原曲里的「amigo」改成时下流行的约会地点「弘大GO」、「圣水GO」、「罗德奥」，标题则变成《Hunting GO》。 Key：「『遇见了，爱上了』这就是hunting啊！」珉豪认为新的歌词跟原本的MV也很搭，因为追逐女主角的桥段就很像在猎艳，追著人家问：「MBTI是什么？是什么」 Key：「真的好像一群疯子kkk」



在泰民建议下加入电音，效果确实不错！好奇改编版的朋友可以直接拖到16分看成品，整件事真的很crazy XD



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