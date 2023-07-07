晋久自曝因演出《太阳的后裔》患上「男子汉病」！其实是因Gummy牵线认识现任太太，密谋六个月才求婚的浪漫男！

SBS《我家的熊孩子》本周即将邀请在每部作品都有令人震撼的演技表现，并获得许多观众们喜爱的男演员晋久担任特别MC，而他也揭露许多有关自己的TMI，引发全场大笑。

许多观众们都是透过《太阳的后裔》对晋久印象深刻，而节目当日他也自曝当时他因为拍摄了这部作品，而患上「男子汉病」！由於他在剧中所饰演不苟言笑却专情不已的帅气军人，於是之后他到哪里都要求自己表现出男子汉的样子，甚至他还自曝在医院打点滴的时候，血管都爆裂膨胀了还要努力装没事，其实相当不舒服但还是逼自己硬撑，引起现场观众笑声不断。

而曾为《太阳的后裔》演唱过OST歌曲的歌手Gummy，也是让晋久认识现任老婆的大功臣，晋久甚至为了献上一场浪漫求婚而准备了六个月，原来他还亲自写了一首歌曲并拍摄MV，而晋久也在节目中重现了一小段，让在场观众们大赞他是个浪漫男子，不过晋久回想起第一次见到太太时，还说了句「其实她不识我喜欢的类型」，引起现场妈妈们的警告。



晋久的身高也一直是个未解之谜，当天晋久也大方地脱下鞋子让大家直接时测他的真正身高。他也展现个人技，也就是对演员李秉宪的声音模仿口技，甚至他也透露过曾经在李秉宪面前直接表演过，还被本尊说「喂！一点都不像好吗」，逗得大家哈哈大笑。

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