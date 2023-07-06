南宫珉难得主演古装爱情剧！《恋人》与安恩真共谱战火下的虐恋，首张海报与预告公开

南宫珉久违演出古装剧，MBC全新金土剧《恋人》即将在8月首播，官方目前已公开首张海报与首支预告，浓浓的哀戚氛围预告了一场虐恋即将展开。

《恋人》讲述在丙子胡乱后，一对恋人错综复杂的命运，以及百姓展现的生命力，是出人性古装爱情剧，由「古装剧不败神话」《逆贼：偷百姓的盗贼》黄真英作家，与《黑色太阳》金成龙导演携手制作，预告了「MBC名品古装剧」即将再加一。

预告海报呈现男女主角「李长贤」（南宫珉 饰）与「刘吉彩」（安恩真 饰）在大海前稍有距离的相望，彼此凝视著著的视线，画面呈现浪漫不已，中间字样写著「非常想念，深爱的『恋人』」。



预告则增添了许多哀戚，悲伤的李长贤与亮丽出众的刘吉彩画面交错呈现，接著李长贤说了一句：「他们最希望的，是朝鲜的王自行低头。」战争风暴席卷而来……场场杀戮发生，他发誓：「这次不管你在哪里，我一定要见到你。」



남궁민 x 안은진 < 연인 > 1차 티저

8월 4일 밤 9시 50분



미친 때깔 pic.twitter.com/4F4TUSiheZ — 비누 (@ssoap_d) July 6, 2023

南宫珉继《龟岩许浚》睽违10年演出古装剧，而以爱情为主轴的戏剧也睽违了5年，上一次是2018年和黄正音主演的《训南正音》，而《恋人》还包括了战争戏码，肯定少不了刀剑方面的动作戏，使观众更加期待南宫珉的新变身，而安恩真从战争前到战争后的神情大转变，演技爆发亦引人注目。

《恋人》将在8月4日起，每周五六韩国时间晚间9点50分於MBC首播。

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