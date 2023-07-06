「话题之王」李俊昊成功演活《欢迎来到王之国》具元本部长，将出演Newsroom专访预计本周日播出～

再次成功带起韩剧人物话题风潮的 #李俊昊，受邀出演JTBC的《Newsroom》，这是必须要很有影响力的人才能登上的节目，好令人骄傲啊！ PS：恭喜《欢迎来到王之国》拿下Netflix串流平台上非英语类电视节目播放量的冠军一位！！

歌手兼演员的2PM李俊昊在近期主演的热门韩剧《欢迎来到王之国》中，以「王者饭店」的具元本部长一角大放异彩，成为近期韩剧的话题人物，也确定将接受JTBC的《Newsroom》（JTBC新闻室）的专访，深入探究关於他的故事，预计在7月9日公开。



所属经纪公司 JYP 娱乐的相关人士向韩媒Newsen透露：「李俊昊受邀出演JTBC的《Newsroom》，也将在今天（6日）进行节目录制。」目前他和润娥主演的《欢迎来到王之国》不仅周周占据话题一、二位，收视率更是节节上升，从EP.1的5%翻倍至EP.6的12%，趣味性十足且后势依旧看涨。





《欢迎来到王之国》在近日成功拿下Netflix串流平台上，非英语类电视节目播放量的一位冠军。



凭藉「具元」一角再次收获大量关注的李俊昊，究竟会在《Newsroom》分享甚么样的故事？令人非常期待！



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