她就是适合杀气腾腾！林智妍继《黑暗荣耀》后再度以疯演技吸引观众《有院子的家》！网友：涎镇出狱后得到报应了吗

近年来电视剧中出现许多所谓「比主角更抢眼」的配角，林智妍就是其中最成功的例子。在《黑暗荣耀》演出对宋慧乔施暴的恶女涎镇后，近期在《有院子的家》跃升为双女主角之一，疯狂演技力压美丽无辜的金泰希，而成为观众们的话题讨论。

林智妍其实并非新人演员，也曾演过超具话题的禁忌电影《人间中毒》与宋承宪大胆偷情，接著还有《奸臣：色诱天下》《老千：独眼杰克》到《猎魂者》等电影作品，尝试多元角色。电视剧中也曾饰演《吹吧，微风》中来自北韩的微风，《欢迎来临第2人生》中Rain的女友，诡异追凶的《玫瑰公寓》以及《纸房子》等等，虽然作品不少，但很多观众对於她的演技并没有太深刻的印象，直到《黑暗荣耀》中的恶女，让她遇见人生角色。



《黑暗荣耀》中的涎镇过著双面人生，霸凌他人还对感情不忠，甚至在人前还是光鲜亮丽的气象播报员，林智妍以相当适合自己外型的流畅发音以及表情演技，打造了朴涎镇这个角色的立体感，几乎与本人合而为一。正在大家认为她的下一部作品若无法赢过涎镇的表现，会不会很有压力？她却再度以《有院子的家》中的秋尚恩一角证明了自己。



《有院子的家》当中林智妍饰演一位即使已怀孕仍长期受到家庭暴力的女子，她除了搜证更计画杀害老公，甚至知道老公正在规划见不得人的暴力威胁事宜，而她继续完成，并将老公的死嫁祸给另一人。而她在听闻老公死讯后，大吃炸酱面、汤饭以及大口啃著苹果的样子，也让观众们眼睛为之一亮。也有网友们觉得，这根本就是涎镇出狱后的生活。林智妍暴食三部曲



对这段戏，林智妍也曾表示，她希望能表现出秋尚恩这个遭到家暴的女子，在丈夫生前是连食欲都没有的，不懂吃的乐趣的女人，而丈夫死后她放肆狂吃，有一种获得解放的感觉。而接下来即将播出的SBS电视剧《国民死刑投票》也再度令人期待她的演出。



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