恭喜姜其永熬成男主！新剧《绝佳的解决士》搭档李智雅主演，《非常律师禹英禑》后再演律师！

确定了！《非常律师禹英禑》《驱魔面馆2》「最强绿叶」姜其永即将与李智雅共同主演JTBC新剧《绝佳的解决士》，这次终於是男一号啦！

《绝佳的解决士》曾用名《走到尽头》（끝까지 간다），讲述韩国顶级的「离婚解决士」替委托人为有问题的婚姻生活画下终止符的过程。 李智雅饰演专门解决离婚问题的公司「Solution」的组长「金莎拉」，曾经是韩国顶级律师事务所的儿媳妇，被丈夫背判后一夜之间失去所有。 为了惩罚糟糕的配偶、为委屈的人提供量身定制的solution而成为「离婚解决士」。 通过清爽的笑容和超强的行动力展现大快人心的剧情。



姜其永饰演金莎拉的商业伙伴、Solution的顾问律师「董基俊」，拥有异於常人的直觉和坚持不惜的毅力，当检察官时因此获得外号「Shepherd」。 在南西部地方检察厅的同期里起诉率高举第一、实力国过人，后来因不为人知的原因卸任。



金莎拉和董基俊一起帮委托人解决各种头痛的事件，合作过程天衣无缝、痛快淋漓，两人也不知不觉对彼此感到微妙的爱意。 也就是说，不仅有复仇剧的快感，也有令人心跳的浪漫戏份！



此外，剧中各位委托人的故事也充满现实感。 很多人受困於「幸福婚姻自卑症」、认为一旦结婚必须幸福，金莎拉给出的解决方案对於结婚和离婚提出新的观点，预计会让不少人共鸣。 制作组将两位主角比喻成「紧贴现实型的英雄」，剧集内容则是「为世上所有夫妻送上的虽然有点痛但也因此十分安全的预防针」。 播出时间未定。

姜其永2009年出道以来参演了很多部影视作品，包括《Oh 我的鬼神君》《举重妖精金福珠》《金秘书为何那样》等，每每凭藉精湛自然的演技独特展现出又鲜活的角色魅力，令他获得「最佳绿叶」称号。





去年在《非常律师禹英禑》饰演知性慈爱的律师上司，给观众留下非常好的印象。 近期参与《驱魔面馆2》饰演恶鬼之后，终於迎来了人生中第一个男主角色！





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