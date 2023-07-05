《Numbers：大廈之林的監視者們》金明洙&崔振赫&李成烈各懷心思鬥爭，收視惜創新高又跌（EP.3-4）

《Numbers：大廈之林的監視者們》3、4集劇情有大幅度的進展，主角們的恩怨以及感情線都有更清楚的發展，第3集全韓收視率開出紅盤漲至4.7%創自身新高，可惜第4集跌至3.2%倒創下新低。

（以下涉及劇透）



第3集，為了解決萬眾娛樂的審計案，泰一事務所涉及此案的會計師上上下下都焦急起來，後來也分做三方勢力處理商雅集團收購萬眾娛樂不良債權的案子，一是泰一銷售組，二是沈炯宇（李成烈 飾）領軍的收購組，三是韓勝祖（崔振赫 飾）獨自拉攏且亦加入投標計畫的SA投資方。三方攻防之下，由韓勝祖取得勝利，而這得歸功於張浩宇（金明洙 飾）的正直與原則給他的啟發，韓勝祖當初會挖角張浩宇，正是不希望張浩宇跟錯了人走錯了路。



然而，韓勝祖與張浩宇共同取得勝利後，張浩宇卻在聽見了陽光建設相關內幕後，無法諒解韓勝祖、對其敵意加深，不過也不用多久，在索瑪科技的案子上，張浩宇知情了毀掉陽光建設的是沈炯宇以及韓宰均（崔民秀 飾）。而且，韓勝祖完全記得張浩宇是當初在陽光建設遇見的人，是韓勝祖用職權讓他進入泰一。



張浩宇與韓勝祖不用多說自然組成了聯盟，痛同對抗用不合理的方式想賣掉索瑪歌科技的韓宰韓宰均與沈炯宇，他們四人在與欲收購索瑪科技的HK私募基金開會會議上，卻見到了好久不見的張智秀（金釉利 飾），她是扶養張浩宇長大的張叔女兒，也是韓勝祖的前女友，現在更是HK私募基金經理人。



下集預告可見韓勝祖忍受不了長期的思念擁住了張智秀，張智秀卻冷淡回應，而索瑪科技面臨被HK私募基金收購，索瑪科技似乎要重演了陽光建設的悲劇，社長倒地不起被張浩宇發現。



除了主角間的恩怨逐漸明朗之外，感情線也冒出了頭？張浩宇與會計師陳妍兒（妍雨 飾）越來越多互動，陳妍兒對張浩宇也有明顯的興趣，電視台MBC更公開了雙人版海報，令人期待兩人感情線發展。



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