VICTON韩胜宇将首度携巡演来港！更大派福利：与全场观众击掌

香港的HAN_A！！！注意啦～～～

韩国男团VICTON成员韩胜宇将於2023年8月13日(日)首度来港，假九龙湾国际展贸中心展贸厅3 (Rotunda 3)举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG」。今年初退伍后，韩胜宇全力准备回归乐坛，势以更好的作品和演出回馈一直守候的粉丝。



韩胜宇上月初宣布以首尔为起点，走访台北、东京等六个亚洲主要城巿举行演唱会，而最后一站将来到香港和港迷见面。为隆重其事，他特别录制一段短片向香港的粉丝打招呼。影片中，韩胜宇先一脸腼腆以广东话作自我介绍，然后表示一直希望和港迷见面，今次终於达成愿望。对於初次和香港粉丝见面，他感到既紧张又期待，又透露已密锣紧鼓为演出做好准备，并约定大家「到时见」！

继宣布展开巡演后，韩胜宇日前亦携个人全新迷你专辑《FRAME》回归。专辑以「既可建立亦可打破的人生框架」作为概念，以韩胜宇独有的感情和故事重新诠释不同的框架；而这张专辑所收录的所有歌曲他亦有参与监制，尽显其音乐方面的才能和实力。

演出门票将於2023年7月5日(三)上午10时正於快达票公开发售，票价分别为HK$1,480及HK$780。所有入场观众除可获得香港限定纪念品外，更可逐一与韩胜宇击掌。此外，观众亦有机会获得参与签名会、合照等福利，和偶像进行近距离接触！



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