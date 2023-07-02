《模范计程车》李帝勋在台上叫TAXI！大赞粉丝应援影片超精彩：「此刻我是世界上最幸福的人！」

演员李帝勋於7月2日晚间在新北与台湾粉丝们见面，15年前曾经来台观光的他，本次再度来台希望挑战自己15年前未能吃到的臭豆腐！更透露自己15年来不变的，就是饭后一定配一杯珍珠奶茶！

李帝勋从黑暗的舞台侧边突然登场，说自己要到新北市，是不是应该找台计程车载他去见面会现场呢？说著说著还自己介绍主持人出场，让粉丝们觉得非常逗趣。李帝勋昨日晚间抵台，虽然时间已经11点多，但机场仍然有非常多粉丝们守候在现场欢迎他，让他相当感动。



李帝勋透露自己15年前曾经来台旅游，不过以公开行程来台这还是第一回，本来他私心想推掉工作，在台湾玩久一点再回去，无奈因为韩国正值梅雨季节影响电影拍摄行程，所以还是得赶回去。但他相当坚定地说，之后一定会自己偷偷来台湾玩，如果大家在路上捕获了野生李帝勋，千万不要远远大叫他的名字，只要走近他偷偷说「我认出你了」，就可以有跟男神合照的机会喔！



李帝勋超爱美食，鸡排、小笼包、担担面等等都非常吸引他，虽然大家推荐他去台北101拍照，主持人却说他可能只想逛B1美食区！而李帝勋也推荐大家到韩国圣水洞的首尔林去玩，有很多快闪店可以逛喔！



李帝勋透露自己正在拍摄的电影是与IMF金融风暴相关的题材，他饰演一位从纽约来到韩国进行金融整合的角色，剧中会穿著西装打扮以及说著一口流利的英语，李帝勋笑著说自己正在苦练英文，还能随口说出英文的台词来，但主持人要求他现场表演时，他突然惊觉「这样是不是剧透了？」所以不能说太多。而正在拍摄的电视剧则是《搜查班长》，他饰演复古年代的一位刑警，也请大家持续期待。



李帝勋也与粉丝们大玩二选一游戏，题目中有些TMI是在见面会中有提到的内容，譬如「最近看的动画电影」「家中是否养过两只狗」等等，还是有少数的粉丝回答的不是正确答案，李帝勋还直接对答错的粉丝说：「你刚刚都在睡觉吗〜还是想让我记住你〜」笑翻全场，之后也选出了3位幸运粉丝能够与李帝勋合照。



粉丝们也贴心送上精彩的应援影片，李帝勋看了也感动不已，大赞粉丝相当用心，大呼「此刻我是世界上最幸福的人！」，这时后方还出现了台湾演员许光汉特别录制的祝贺影片，先预祝李帝勋生日快乐，还开心地在台上跳来跳去与许光汉隔空击掌。李帝勋强调除了很喜欢台湾以外，更感谢台湾的粉丝，也预告近期也很可能以工作身分再度来访台湾，请大家期待。



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