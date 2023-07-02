VICTON韓勝宇將首度攜巡演來港！更大派福利：與全場觀眾擊掌

香港的HAN_A！！！注意啦～～～

韓國男團VICTON成員韓勝宇將於2023年8月13日(日)首度來港，假九龍灣國際展貿中心展貿廳3 (Rotunda 3)舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG」。今年初退伍後，韓勝宇全力準備回歸樂壇，勢以更好的作品和演出回饋一直守候的粉絲。



韓勝宇上月初宣佈以首爾為起點，走訪台北、東京等六個亞洲主要城巿舉行演唱會，而最後一站將來到香港和港迷見面。為隆重其事，他特別錄製一段短片向香港的粉絲打招呼。影片中，韓勝宇先一臉腼腆以廣東話作自我介紹，然後表示一直希望和港迷見面，今次終於達成願望。對於初次和香港粉絲見面，他感到既緊張又期待，又透露已密鑼緊鼓為演出做好準備，並約定大家「到時見」！

繼宣佈展開巡演後，韓勝宇日前亦攜個人全新迷你專輯《FRAME》回歸。專輯以「既可建立亦可打破的人生框架」作為概念，以韓勝宇獨有的感情和故事重新詮釋不同的框架；而這張專輯所收錄的所有歌曲他亦有參與監製，盡顯其音樂方面的才能和實力。

演出門票將於2023年7月5日(三)上午10時正於快達票公開發售，票價分別為HK$1,480及HK$780。所有入場觀眾除可獲得香港限定紀念品外，更可逐一與韓勝宇擊掌。此外，觀眾亦有機會獲得參與簽名會、合照等福利，和偶像進行近距離接觸！



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