【韩网热帖】今晚《我独自生活》真正crazy的专业人士
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【韩网热帖】今晚《我独自生活》真正crazy的专业人士

综艺   2023年7月1日   星期六16:17   Sani  

（封面图源：YouTube@나혼자산다 STUDIO《我独自生活》截图）

【影片】棕榈油木浦研讨会，朴娜勑准备了大只的鮸鱼给大家拍照。全炫茂看到鮸鱼很害怕，但镜头一过来123就瞬间变脸kkkk

（图源：YouTube@나혼자산다 STUDIO《我独自生活》截图）（图源：YouTube@나혼자산다 STUDIO《我独自生活》截图）

鮸鱼挣扎扭动了一下，又把他吓得不轻，但仍坚持不放手、再次一秒变脸kkk
（图源：YouTube@나혼자산다 STUDIO《我独自生活》截图）（图源：YouTube@나혼자산다 STUDIO《我独自生活》截图）

*小编补充：帖子是今天凌晨发的，说的是昨晚这期《我独》。

▼相关片段从2:20开始。

▼韩国网友评论：

1. 这才叫做专业kkk
2. 真的又好笑又帅气，太厉害了
3. 变成了掺杂恐惧的crazy表情kkkk
4. 大赏果然不是白给的
5. 反而害怕是假装的吧？
6. 既开心又姿势僵硬kkkkk
7. 疯了吗kkkk睡前看到这个，睡意全跑了ᅲᅲ
8. 一看到就笑喷了kkkk绝对是今年最棒的综艺名场面kkkk
9. 专业的果然不一样kkk在镜头前一切恐惧都可战胜kkk
10. 我也应该像他这样生活啊kkkk

#我独自生活 #棕榈油研讨会 #全炫茂
Edit：Sani
出处：https://theqoo.net/hot/2846125549
图源：YouTube@나혼자산다 STUDIO《我独自生活》截图

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