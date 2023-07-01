铁肺Ailee抵台先来碗牛肉面：「开全麦LIVE是对粉丝们的礼貌」唱起《鬼怪》OST总忆起过世母

韩国实力派歌后Ailee将於7月2日在台北演出，7月1日一抵台就先与媒体见面，畅谈她对台湾美食与粉丝的想念，还有自己的抒压妙招。

Ailee睽违将近6年再度来台，也透露一下飞机饭店就准备了热腾腾的牛肉面等著她，让她连衣服都来不及换就先饱食一碗。超级热爱牛肉面的Ailee还知道品尝细面跟宽面差异性，更大赞她今日吃到的牛肉超级软嫩，相当满足。请她以简单中文问候大家，她更说：「你好，我是Ailee，我爱台湾，我爱Beef Noodles Soup（牛肉面）」，非常可爱。

Ailee演唱过的众多曲目中，让她认为别具意义的就是自己的出道曲《Heaven》以及在音乐平台上有著破亿点播率的《鬼怪》OST《如初雪般走向你》，Ailee也感性提到自己在母亲过世后，演唱《如初雪般》时则特别感伤，觉得歌词就像是母亲想对她诉说的话，让她有一段时间都无法完整唱完这首歌曲。



像Ailee这样的实力派歌手最重要的就是体力，虽然已经步入30岁，Ailee仍觉得自己体力很棒，还透露今日凌晨2点就起床到现在一点都不觉得累，平时也没有特别保养身体，只是演出前几天，平常不爱喝水的她会每天喝2.2到3公升的水，并且不吃乳制品还有辣的东西，来让自己的嗓音状态更完美。不过会不会担心感冒呢？Ailee说虽然担心，但有好几次演出都是在她感冒的状态下完成的，还有粉丝们说她感冒时的歌声更加动人呢！还透露《如初雪般走向你》就是在她感冒期间录音的。



Ailee也有独特的抒压方式，就是打电脑射击游戏还有Switch。她会以公开帐号上线，平时也会玩游戏直播与粉丝们同乐。除了电竞游戏，Ailee还透露自己Switch不离身，今天在飞机上也在玩，若隔天没有正式行程她也常常熬夜打电动，打到自己眼睛睁不开。



每一次演出都是倾尽全力开全麦的Ailee，认为这样的演出方式与态度是对粉丝们的一种礼貌，Ailee非常享受舞台表演，所以没有上台前紧张的问题，只希望能与粉丝们一起同乐，台湾粉丝们为她准备的礼物她也都收到了，觉得非常感动，只希望能够以努力演出来回报大家。



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