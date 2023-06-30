【韩网热帖】女团FIFTY FIFTY把韩国人讨厌的事全做了...ㅠㅠ

大家怎样看这件事呢？

原PO主表示：

背叛60多岁的公司代表

那位代表为了给成员们投资，把戴了10年的劳力士手表和车子都卖了

把成员们当女儿一样、让她们学英语，成员们都自豪说读了很多书，代表喜欢她们到这个程度...

每首歌都拍了MV，4首歌全都有MV...

宿舍也有3个房间、2个洗手间... 就连大型公司都不一定有这样的待遇... ㅠㅠ



据报道，FIFTY FIFTY被称为「中小企业奇迹」，成功背后是年届花甲的老板的牺牲。所属社代表全洪俊（音，60岁）和崔胜浩（音，60岁—）为了给她们出实体专辑，面临资金短缺时毫不犹豫卖掉了手表和车子。

（小编补充：根据目前报道，FIFTY FIFTY所属社把音乐制作外包给另一家制作公司，现在双方闹矛盾，成员们想追随制作人、跟原公司解约。）

韩国网友评论：

1. 活到现在第一次见到这么快就患上艺人病的人

2. 忘恩负义的标本...

3. 第一次觉得所属社和代表可怜

4. 真的精准刺激到韩国人的感性：卖掉劳力士程度的牺牲、年届花甲的代表、最大程度的支持、在美国获得成功、实现中小企业的奇迹，居然被忘恩负义地背叛

5. 出道才7个月就因为没结算而指责违约... 大型公司不好说，但中小企业代表把手表和车子都卖了做投资，应该先回收本金再结算啊。 就算已经回收本金，但出道才7个月就埋怨没结算，真的... 其他中小企业偶像有些甚至几年后才收到结算。 不知是否因为在外国红了，以为自己非常特别就做出甲方行径... 比起成员本身，他们的父母更有问题...

6. 甚至她们的长相也就是打扮漂亮的普通人... 没有艺人的感觉，也看不到特别的明星气质或才华... 只靠一首歌爆红，大众连成员的名字和面孔都不熟

7. 她们红是因为公司挑了好歌，难道以为是靠她们自己漂亮、会唱歌、有魅力吗？ 真是神奇的人们啊

8. 我也追中小企业偶像，她们以为遇到能给好歌又那么用心照顾的代表很容易吗？ 没经历过公司缺钱什么也不教、一间房两层床挤在一起的生活，一首歌爆红就患上艺人病，真不是开玩笑啊kkk就算是大型公司的新人，靠公司给的出道曲爆红都不敢提结算的事... 她们可能以为自己跟BLACKPINK NewJeans一样红了吧kk

9. 疯了... 卖掉戴了十年的劳力士投资她们，结果就这样吗ᅲᅲ？ 太伤心了ᅲᅲ... 最伤心的应该是代表吧... 钱有什么大不了，竟然人背信弃义ᅲᅲ...

10. 禁止她们使用FIFTY FIFTY这名字吧

11. 代表换新成员吧，反正没人知道谁是谁，完全没有违和感kk让更漂亮的孩子唱《Cupid》这样的歌，在韩国也能红起来

12. 希望代表胜诉... 大家喜欢她们的原因之一就是那个叙事啊... 非常小的公司里代表和成员一起努力创造成功，看起来多好。 是她们自己踢走了福气。

13. 4个成员用3个房间、2个洗手间... 其他团是八九个人这样住耶

14. 花甲之年... ᅲᅲ应该是把养老资金全投进去了吧。 即便公司胜诉，也已经计划全部打乱、形象受损，败诉也是问题... 令人惋惜。

15. 如果这些是真的，看都不想看到那些成员了，我果然是韩国人

15. 是成员本人的意愿吗？ 其中有14岁就独自来首尔兼职的人，她们没道理做这样的选择啊

16. 中立... 我感觉另有隐情

出处：https://pann.nate.com/talk/370412559，https://theqoo.net/hot/2845062158，https://www.instiz.net/pt/7403574

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