「现实版大富翁」综艺《Bromarble》预告再公开！如果和Joshua吵架怎么办？Hoshi：打电话给妈妈～

《Bromarble》是以杜拜为背景，一边享受旅行一边玩「现实版大富翁」的全新综艺真人秀。

由李升基、柳演锡、池锡辰、李东辉、曹世镐、Super Junior 曺圭贤、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。近日陆续公开预告，还模仿了恋综《换乘恋爱》中与X（前任）事前见面场面。



Hoshi 在等待 Joshua 到来时，制作组还提示要用在等待前女友的感觉，Hoshi 也接收这设定。Joshua 来了之后，Hoshi 就问：「过得好吗？」结果... Joshua 马上说：「说什么啊～明明是同一个美容室，在美容室一直坐在我旁边化妆，说什么呢！」但 Hoshi 还是继续演下去，说只有两人单独出来很尴尬， Joshua：「尴尬什么啊～」《换乘恋爱》的设定直接失败 XD



之后两人聊起天，Joshua 问 Hoshi 一起旅行的话想要做些什么？ Hoshi 就说：「想拜托哥哥帮我叫 room service ，感觉会有很多需要英文的地方。」Joshua ：「我是你的经纪人吗？」Joshua 又问如果跟我吵架的话怎么办？ Hoshi：「马上打电话给妈妈～」还真的出现打电话给妈妈的片段。节目中两人还吵起来，互说对方是「傻瓜」和「笨蛋」，好期待节目播出啊～



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