《贵公子》朴勋正导演：「相信并选择金宣虎是非常正确的！他一直是我心中第一顺位！」

金宣虎的大萤幕出道作品《贵公子》表现不俗，而导演朴勋正也在多次访谈中表达自己对於演员金宣虎的信赖，两人更即将合作下一部作品《暴君》。

朴勋正导演接受韩媒《Sports Chosun》时提到，他认为选择演员金宣虎演出「贵公子」这个角色是很正确的，朴勋正导演在拍摄《贵公子》初期就爆出了金宣虎演员的私生活争议事件，他亲自说明当时他坚持这个选择的原因。他表示通常写剧本时并不会设定由哪位演员担纲演出，但完成剧本后寻找合适的演员会花上一段时间，所以选角的时候总是会有点犹豫。



不过一旦导演心中选定了第一顺位，就不再试镜或考虑其他人了。这一次的状况也是如此，已经选定了金宣虎却遇上新闻事件，虽然其他的作品都让他退出了拍摄，但朴导演却没有想那么多，已经与演员金宣虎互相配合了，要再找其他演员也很困难，於是当时导演的立场就是先继续这样看看吧，他也笑说他的确是优柔寡断了点，无法快速在当时决定。



而饰演本片最关键人物「贵公子」的金宣虎，导演表示这是他至今没展现过的面貌，所以导演也很想试一次看看，也是大家都还没见过的，所以导演也认为选择金宣虎这个决定是正确的，甚至金宣虎比导演想像中还要更贴近那个角色，虽说他尝试过话剧跟电视剧，主角跟配角，电影还是第一次。即便有资历的演员，要挑起大梁演出主角并不容易，但金宣虎的表现让导演大赞他比其他演员更「老练」。



导演也曾在试映会上回答《贵公子》过拍摄续集的可能性「只要不跟金宣虎闹翻就继续合作」，导演仍表示虽然这个角色是他创造出来的，但金宣虎的诠释与表现超出了他的预期，让这角色增添不少魅力。导演更透露金宣虎老是追问他「贵公子到底是怎样生活的呢？」导演也只好回答他：「如果票房不错的话，之后再慢慢为你解答喔〜」两人私下对话也非常逗趣。《贵公子》台湾韩国同步热映中。



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