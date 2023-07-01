SJ厉旭祝队长利特「生日快乐」，配图却是「台湾美食照」？粉丝：「真的有吃好吃满再走！」

生日祝福通常都是附上与寿星的合照，没想到厉旭PO出一桌美食！（大笑）

Super Junior队长利特於今日（7月1日）迎来生日。有趣的是，去年（2022年）就过过40岁生日的他，没想到今年6月28日遇上韩国年龄修法，以国际间通用的实岁（足龄）为基准，‎退回39岁‎。不过，6月28日与生日7月1日只隔三天，被粉丝笑称：「是30代的3天体验券！」XD

「忙内」厉旭也通过个人Twitter献上生日祝福。他留言：「天气真好！度过一个美好的周末 #生日 #队长生快 #利特_我爱你 #虽然_没准备什么菜 #但至少通过照片 #多多地_祝贺你」。

符合标签「#虽然_没准备什么菜」，配图不是厉旭与寿星利特的合照，而是一桌摆满小笼包、炒饭等佳肴的「美食照」，让人看了不禁食指大动。而台湾的粉丝应该对这张照片「有点印象」，因为从发色到服装，都是如此熟悉…

没错，厉旭的照片应该就是5月中旬来台为「韩国观光公社」代言观光的时候拍的！活动中，除了推荐大家韩国好吃、好玩的地方，还表示自己热爱台湾美食，‎一定要吃好吃满才离开‎，更将机票改为隔天。

活动当天，厉旭也拍摄了自己的YouTube影片（美食照里也可以看到摄影机）。他曾提到自己想到夜市走走，希望这些内容可以在厉旭未来的Vlog里看到罗！也期待厉旭可以赶快和队长利特、成员哥哥们、「忙内LINE」圭贤，一起来台湾享受美食～

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