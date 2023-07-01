《Numbers》結緣自認默契度99分：妍雨初見金明洙冒汗面紅驚到震！

由金明洙、崔振赫、崔民秀和妍雨主演的全新職場韓劇《Numbers：大廈之林的監視者們》已經開播了～大家都在追看了嗎？

劇中飾演張浩宇（金明洙飾）助手「陳妍兒」的妍雨，不但萬綠叢中一點紅，還是新劇的「魅力擔當」！不過螢幕前看似淡定的她，卻被拍檔金明洙踢爆初次見面時緊張到全身抖震，令妍雨不禁反擊對方有著「瘋子」特質，搞笑互動盡顯二人默契！



妍雨在《Numbers：大廈之林的監視者們》飾演「泰一會計師事務所」的高級助理，同時也是新會計張浩宇（金明洙飾）的得力助手，不時為他提供情報。提到接拍《Numbers》的原因，妍雨笑言：「『數字』和『會計』雖然離我很遠，但是對我來說非常有趣，這也是我第一次飾演專業型的角色，所以我對一切感到好奇。『陳妍兒』看起來是一個普通助手，但是她有助貫穿全劇，我想觀眾可以看到她的不同面向。」



劇中飾演最佳拍檔，金明洙和妍雨私下一樣默契滿分，早前二人接受雜誌專訪，不約而同認為彼此合拍度高達99分！不過談到二人的初次見面，妍雨竟表示對方「出乎意料地好」，嚇得金明洙反問：「為甚麼是『出奇』地好？」妍雨即笑謂：「不是覺得你不善良，原本覺得你可能會有點嚇人，但是（見面後）感覺不到任何距離，我覺得你很善良，也令人很舒服。」金明洙則大爆女方在初見面時非常緊張，還害怕得瑟瑟發抖！對此妍雨坦承：「一開始我很緊張，因為我不認識任何人，我不但出汗，而且面紅了！但是他很照顧我，所以我覺得他比我想像中更好。」



二人被問到對方最適合扮演的角色，金明洙認為妍雨是「忙內擔當」：「妍雨來拍攝的時候，片場的氣氛會變得非常好，所以如果她飾演一角令人心愛的忙內角色，我認為她會做得很好。」妍雨則搞笑表示對方能夠演繹「驚慄劇中目光敏銳的瘋子」，她解釋道：「我們一起拍攝時，他一言不發地看著我，就像一個眼神銳利的瘋子！他的雙眼真的很深邃，你知道嗎？」引發全場爆笑！



《Numbers：大廈之林的監視者們》逢星期五、六在「黃Viu」上架，觀眾可以一睹金明洙和妍雨的化學反應！

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞