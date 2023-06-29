《Numbers：大厦之林的监视者们》金明洙与崔振赫、INFINITE队友李成烈同场飙戏，收视4%起步（EP.1-2）

以会计事务所为背景的《Numbers：大厦之林的监视者们》已於上周播出，首两集以全韩4.4%、4.0%收视率起步，虽然并非特别亮眼，但已是MBC金土剧睽违2个月再有4%以上成绩，而且在《Numbers：大厦之林的监视者们》在串流平台（OTT）wavve甫上架就进入前十名。

《Numbers：大厦之林的监视者们》由金明洙（Infinite成员L）、崔振赫、崔民秀、妍雨与金釉利主演，剧情讲述仅高中学历的会计师张浩宇，面对庞大的会计事务所的不义之事，用最像却也最不像会计师的方式实现正义，是出人性职场剧。该剧计画以会计师和会计事务所的各种元素做为背景，欲带给观众紧凑与痛快的宣泄之感。



故事开端便从金明洙饰演的「张浩宇」说起，张浩宇莫名其妙和家人走失，被阳光建设建筑工社长「张叔」发现并领养。张浩宇虽然不知道自己的身世，但有张叔和奶奶的照顾过得很幸福。某天，张浩宇从几名会计师嘴里听到奇怪的话，阳光建设不久就被泰一会计事务所宣布破产，韩胜祖（崔振赫 饰）到张浩宇面前要他看清楚会计师写下的纸张是什么意义，这在张浩宇心中结下了梁子。



几年后，张浩宇苦读考取了证照也被泰一录取，但却因为只有高中毕业而不被认可。起初，张浩宇只是急於收到案子，后来被韩胜祖点醒「人家没看见你的能力」，张浩宇便从打杂开始，成为会计师们依赖的「张好人」。

在渐渐被认可后，张浩宇却拒绝第一个邀请他的会计师――韩胜祖，倒是答应了沈炯宇（Infinite成员李成烈 饰）当他的眼线。张浩宇进入了万众娱乐的审计案子观察该负责人的姜贤，却点醒了姜贤万众娱乐的营运纰漏，导致沈炯宇与泰一副代表韩宰均（崔民秀 饰）的计画泡汤。



原来，张浩宇做的一切都是为了复仇，要查出阳光建设倒闭的真正原因与幕后黑手。他打杂最重要的事就是站在影印机前，从大家手上的资料一点一滴收集泰一事务所的所有资讯。



下集预告，韩胜祖看不下去张浩宇抱沈炯宇大腿，而沈炯宇似乎想把张浩宇派去韩胜祖旗下，让张浩宇替自己观察韩胜祖。



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