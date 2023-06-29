《Numbers：大廈之林的監視者們》金明洙與崔振赫、INFINITE隊友李成烈同場飆戲，收視4%起步（EP.1-2）

以會計事務所為背景的《Numbers：大廈之林的監視者們》已於上週播出，首兩集以全韓4.4%、4.0%收視率起步，雖然並非特別亮眼，但已是MBC金土劇睽違2個月再有4%以上成績，而且在《Numbers：大廈之林的監視者們》在串流平台（OTT）wavve甫上架就進入前十名。

《Numbers：大廈之林的監視者們》由金明洙（Infinite成員L）、崔振赫、崔民秀、妍雨與金釉利主演，劇情講述僅高中學歷的會計師張浩宇，面對龐大的會計事務所的不義之事，用最像卻也最不像會計師的方式實現正義，是齣人性職場劇。該劇計畫以會計師和會計事務所的各種元素做為背景，欲帶給觀眾緊湊與痛快的宣泄之感。



故事開端便從金明洙飾演的「張浩宇」說起，張浩宇莫名其妙和家人走失，被陽光建設建築工社長「張叔」發現並領養。張浩宇雖然不知道自己的身世，但有張叔和奶奶的照顧過得很幸福。某天，張浩宇從幾名會計師嘴裡聽到奇怪的話，陽光建設不久就被泰一會計事務所宣布破產，韓勝祖（崔振赫 飾）到張浩宇面前要他看清楚會計師寫下的紙張是什麼意義，這在張浩宇心中結下了樑子。



幾年後，張浩宇苦讀考取了證照也被泰一錄取，但卻因為只有高中畢業而不被認可。起初，張浩宇只是急於收到案子，後來被韓勝祖點醒「人家沒看見你的能力」，張浩宇便從打雜開始，成為會計師們依賴的「張好人」。

在漸漸被認可後，張浩宇卻拒絕第一個邀請他的會計師──韓勝祖，倒是答應了沈炯宇（Infinite成員李成烈 飾）當他的眼線。張浩宇進入了萬眾娛樂的審計案子觀察該負責人的姜賢，卻點醒了姜賢萬眾娛樂的營運紕漏，導致沈炯宇與泰一副代表韓宰均（崔民秀 飾）的計畫泡湯。



原來，張浩宇做的一切都是為了復仇，要查出陽光建設倒閉的真正原因與幕後黑手。他打雜最重要的事就是站在影印機前，從大家手上的資料一點一滴收集泰一事務所的所有資訊。



下集預告，韓勝祖看不下去張浩宇抱沈炯宇大腿，而沈炯宇似乎想把張浩宇派去韓勝祖旗下，讓張浩宇替自己觀察韓勝祖。



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