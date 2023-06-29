更换经纪公司！BigBang出身大声正式成立日本粉丝俱乐部「D's light」7月将於日本开唱！

BigBang成员最近动作频频，沉寂了太久，似乎都即将复出於萤光幕前了，今日更传出TOP崔胜铉即将演出《鱿鱼游戏2》，而大声也悄悄从日本开始回归歌坛。

大声所属经纪公司RND Company表示，6月28日大声在日本正式成立粉丝俱乐部「D's light」，网页开启，也表示即将正式开启活动。此外大声也即将在韩国代表性的夏日庆典，也就是近来不仅在韩国国内更往海外推进的全球性活动「Water Bomb Japan 2023」中演出，也就是7月15日在大阪，接下来还有7月23日在名古屋，7月29日在东京登上「Water Bomb Japan 2023」的舞台倾力演出。

大声之前在日本的粉丝基础可说是相当稳固，也从2014年开始於日本SOLO出道，发行了「D's cover」「D's love」「Delight」「D-Day」等等歌曲，在日本Oricon排行榜上也是常胜军，在当地相当活跃。2017年他也在日本举办了个人的巨蛋巡回演唱会，有20多万名粉丝前往参加，在当地有著非常高的人气。



而今年4月大声也宣布加入新的经纪公司RND Company，由业界资深人员组成的团队，让大声除了原本的音乐，也朝向音乐剧、戏剧演出、广播等等不分多领域发展，引发全球粉丝们的关注。

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