是收到了100亿吗？BLACKPINK LISA掀起浏海，白色露背礼服超惊艳！《黑暗荣耀》大小「涏镇」合体牵手

撩起刘海露出额头的BLACKPINK LISA超大气温婉。

说起LISA，不得不提她的「铁刘海」，无论风有多大，舞蹈动作有多激烈，她的刘海都纹丝不动地「捍卫」著额头，因此饭圈还流传出「流水的发型，铁打的刘海」这句玩笑语。 身为宝格丽BVLGARI全球代言人的LISA昨晚（29日）出席了官方活动，一袭性感露背白色礼服惊艳全场。



LISA穿了一条缎面白色礼服，长度及地，正面看平平无奇，当她转过身去却别有洞天，整个后背裸露出来，显出性感美背，再加上全套珠宝的加持，让LISA整个人充满了贵气。 而粉丝们的目光却集中在了她的刘海上，几乎不露额头的她将刘海梳起来，看似随意地扎了个丸子头，发尾巧妙地露出头顶一截，将五官完全彰显出来。



刘海对於LISA来说有多重要呢，她曾经在综艺节目《认识的哥哥》中透露过「给100亿（韩币，下同）的话，会毫不犹豫地露出整个额头，如果只有50亿的话，可能考虑露一半。」 对刘海的执著逗得全场哈哈大笑。

当天宝格丽的活动现场，还留下了十分可爱的一幕，《黑色荣耀》中「朴涏镇」学生时期和成年角色的扮演者辛睿恩和林智妍相遇，两人一边走一边聊天，戏后再次同框，引得剧迷们尖叫。



헐ㅁㅊ 신예은 임지연 연진이들 투샷 드디어 떳다 pic.twitter.com/epFy12HZYd — 징 (@fzzzzzaaz) June 28, 2023

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