【韩网热帖】SHINee演唱会上Key和珉豪经常站在一起的原因
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【韩网热帖】SHINee演唱会上Key和珉豪经常站在一起的原因

KPOP   2023年6月28日   星期三20:03   Tracy  

（封面图源：Facebook@샤이니(SHINee)）

大家都有发现这点吗？

原PO主表示：每次看他们讲话都会发现泰民会站在离他们远一点的位置上，大部份时间里Key和珉豪给人灵魂伴侣、老夫老妻的氛围感，泰民就像一只可爱的猫咪。 后来才发现，泰民和珉豪之间的空位是曾经钟铉的位置。

韩国网民评论：
1. SHINee啊，我依旧爱著你们
2. 钟铉始终与他们同在
3. 一大早就哭死我了
4. 身体还留著记忆，这真的太扎心了，好想你啊，钟铉啊
5. 我也是看到演唱会上那个灯光下的影子之后爆哭，不知道是偶然还是刻意为之，总之台上真的有5人，哭死我了
6. 是因为这个站位太久了，已经成了他们的习惯，一定要幸福啊
7. 钟铉一定在守护著他们，看著他们
8. 因为一直都是这样的距离，所以无意识之下还是维持了以前的习惯
9. 杀我别用SHINee这把刀
10. 一大早我为什么要点开这篇帖子

出处：https://theqoo.net/square/2843751150
图：Twitter@lovein_tm、Facebook@샤이니(SHINee)

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