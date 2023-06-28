【韩网热帖】SHINee演唱会上Key和珉豪经常站在一起的原因

大家都有发现这点吗？

原PO主表示：每次看他们讲话都会发现泰民会站在离他们远一点的位置上，大部份时间里Key和珉豪给人灵魂伴侣、老夫老妻的氛围感，泰民就像一只可爱的猫咪。 后来才发现，泰民和珉豪之间的空位是曾经钟铉的位置。



나만 그렇게 느낀거 일수도 있는데

처음에 민호랑 기범이는 서있을때 왜 유독 붙어 있을까 싶었거든? 근데 3일 무대를 다 보고 나니까 깨달았는데 태민이랑 민호 사이가 종현이 자리였어 pic.twitter.com/t883Kr6zQO — 사랑in..ᴛ̤̮ᴍ̤̮⁸ (@lovein_tm) June 26, 2023

韩国网民评论：

1. SHINee啊，我依旧爱著你们

2. 钟铉始终与他们同在

3. 一大早就哭死我了

4. 身体还留著记忆，这真的太扎心了，好想你啊，钟铉啊

5. 我也是看到演唱会上那个灯光下的影子之后爆哭，不知道是偶然还是刻意为之，总之台上真的有5人，哭死我了

6. 是因为这个站位太久了，已经成了他们的习惯，一定要幸福啊

7. 钟铉一定在守护著他们，看著他们

8. 因为一直都是这样的距离，所以无意识之下还是维持了以前的习惯

9. 杀我别用SHINee这把刀

10. 一大早我为什么要点开这篇帖子

出处：https://theqoo.net/square/2843751150

图：Twitter@lovein_tm、Facebook@샤이니(SHINee)

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