《欢迎来到王之国》别人求关注润娥求上司俊昊忽视她！恋爱菜鸟李俊昊恋上女神笑容〜（EP.3 –4）

[有雷] 《欢迎来到王之国》收视率果然节节上升，俊男美女的恋情就是让人赏心悦目！润娥与本部长俊昊必须共同到济洲拍摄宣传影片，受困小岛让俊昊更感受到女神笑容的威力，想找机会一对一向她诉说却适得其反，润娥只求「以后请当作不认识我」俊昊该如何扭转情势？

以下为防雷线



王者酒店的最亲切接待员天嗣朗（润娥饰）与新任本部长具元（李俊昊饰）共同前往济州拍摄宣传影片，在直播访谈环节，题目遭到具元姊姊掉包而围绕著具元最不愿提起的母亲，让具元愤而离席，不过灵活的天嗣朗却机智救场，让直播顺利完成，优异的表现也让她获得会长青睐而升职到饭店「王之国度」的管理阶层，服务VIP客户层。



具元在济州岛上拍摄相当不愿意配合，也无法面露笑容。接著两人出海却又遇上船只故障，只好到最靠近的小岛暂住一晚。两人彻夜闲聊也拚酒拚到天亮。要离开前还险些被民宿敲竹杠，幸好机智的天嗣朗再度化解危机。回到工作岗位，本部长发现自己满脑子都是天嗣朗的微笑，也买了小礼物想当面谢谢她的努力，没想到却目睹天嗣朗与男友在饭店外拥抱，心情若有所失。



不过天嗣朗却是受不了男友的自私而提出分手，她更加投入於工作，王者国度这群同仁似乎也个个不怀好意，本部长受到路边警察的启发后，觉得应该好好表达自己的心意，於是私下约了天嗣朗共进晚餐，说是想要还她在小岛上请喝的饮料，不过竟被天嗣朗直接拒绝。束手无策的具元只好利用职权请秘书安排，说是要为天嗣朗迎新，没想到具元只想一对一的吃饭，秘书却约了一整群人……



具元在餐会上特别在意天嗣朗的一举一动，看她似乎没有夹起生鱼片来吃，还请秘书特别安排送上高级牛排，特殊待遇让天嗣朗感觉浑身不自在，也觉得会被同事们排挤，於是她请具元之后请当作不认识她，别再特别对她做什么。只想好好与嗣朗谈谈的具元，实在不懂自己做错了什么，想接近她却不得其门而入。



天嗣朗前男友再度来祝贺她的生日，但仍然不懂女友在意的是什么，嗣朗在心灰意冷的同时，再度来到熟悉的看夜景地点，身后出现了为她撑伞的人，具元低声说著：「这里是我的位置」让嗣朗吓了一跳！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻