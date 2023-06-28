【2023青龙电视剧大赏】男子新人奖入围名单颜值超强！人气比拚《Island》车银优VS《弱美男英雄》朴志训

除了「最佳女主角奖」宋慧乔&秀智引发讨论外，车银优对上朴志训也成为了一大热门话题～！

2023今年度的第2届「青龙系列大奖」在公开【青龙电视剧大赏】的入围名单后，这一次的「最佳新人男演员奖」就成为了超高颜值与实力的大对抗，入围者有…

《弱美男英雄Class 1》朴志训



《Island》车银优



《青春应援Cheer Up》裴仁爀



《放学后战争活动》文相敏



《放学后战争活动》金基海（金起楷）



其中，人气最高的就是《Island》中饰演驱魔司祭「约翰」的车银优，和《弱美男英雄Class 1》中超级学霸「延时恩」的朴志训，两人都有突破性的演出，动作戏的场面也相当多且精彩！

两边的粉丝和剧迷们都为他们应援，究竟谁能获得评审们的青睐呢？一起期待7月19日举行的【2023青龙系列大奖】颁奖典礼吧！



▼目前公开的「电视剧类」完整入围名单有…

「最优秀作品奖」

《黑暗荣耀》

《身价》

《毒枭圣徒》

《弱美男英雄Class 1》

《地下菁英》



「最佳女主角奖」

《黑暗荣耀》宋慧乔

《安娜》秀智

《天外谜踪》全汝彬

《争锋相辩》郑丽媛

《离别的食谱》金瑞亨

「最佳男主角奖」

《身价》陈善圭

《毒枭圣徒》河正宇

《真剑胜负》都敬秀

《地下菁英》崔岷植

《旧案寻凶》李星民

「最佳女配角奖」

《黑暗荣耀》林智妍

《诱饵》李伊利雅

《安娜》郑恩彩

《地下菁英》金姝怜

《旧案寻凶》景收真

「最佳男配角奖」

《黑暗荣耀》朴成勋

《身价》张栗

《毒枭圣徒》赵佑镇

《安娜》金准韩

《地下菁英》李东辉

「最佳新人男演员奖」

《弱美男英雄Class 1》朴志训

《Island》车银优

《青春应援Cheer Up》裴仁爀

《放学后战争活动》文相敏

《放学后战争活动》金基海（金起楷）

「最佳新人女演员奖」

《第三人称复仇》辛睿恩

《黑暗荣耀》车珠英

《放学后战争活动》权恩彬

《青春应援Cheer Up》韩智贤

《触G核心》安喜延（Hani）

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