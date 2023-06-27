《有利的诈欺》千玗嬉踢到铁板！知己知彼才是真正合作〜金东旭不计前嫌仍与千玗嬉联手诈欺！（EP.7 –8）

[有雷] 《有利的诈欺》剧情看似在原地打转，而收视率来到新低点。不过随著千玗嬉首度谈起自己双亲的死因，以及她即将复仇的对象李泰兰，但在关键时刻她依旧切割金东旭，本次行动却因内鬼而宣告失败。金东旭得知千玗嬉等人就是造成父亲选择轻生的诈骗集团，虽然愤怒却仍对千玗嬉伸出援手，真正的合作现在才开始。

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出身「赤目Kids」的顶尖儿童们，李露云（千玗嬉饰）向已被停职三个月的律师韩武英（金东旭饰）说明自己的过往经历。原来当她想逃离赤木集团时，该集团的理事长安采弘同样盘算著离去，原因是他见到了真正的赤木会长，而担心自己将被灭口，带著会长可能的弱点资料以及李露云，打算一走了之。当然他也找了自己的太太张敬子（李泰兰饰）一起逃亡，但张敬子爱的另有其人，於是并未想离开。



充满著会长机密的笔记本就这样落入了张敬子的手中，於是李露云发起行动，攻击她所存放的饭店秘密保险箱，希望可以拿到秘密红色笔记本。此时身分始终成谜的缓刑监护官高耀汉（尹博饰）也终於揭开了身世，原来他的母亲就是为赤木集团挑选菁英儿童的顾问，而高耀汉当时唯一的朋友却也因此离世，造成他与母亲之间的感情就此疏离。



行动开始后，虽然十分惊险但仍算是迎刃而解，但到达最终保险箱前的时候，成员Nasa却一反常态，除了原本的目标笔记本，还拿走了很多金条，他厌恶了李露云总是对他颐指气使，也不满意凭什么团队成员全听李露云的话，於是他打算为自己的未来铺路，或有可能转向张敬子靠拢。



虽然最终李露云也冲进保险库，这个行动仍然宣告失败，甚至也被熟知赤木集团的「J」给识破，遭到张敬子一行人压制，没能拿到笔记本。韩武英在此时发现了当年父亲工厂的倒闭，也就是赤木Kids这些成员所为，虽然愤怒，但是当李露云被绑架丢弃至荒野时，韩武英仍及时现身搭救安慰她，两人终於能够敞开心胸正式合作了吗？



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