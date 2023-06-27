热门韩剧《D.P：逃兵追缉令2》原班人马回归首波预告公开如残酷地狱！即使有人牺牲但现实仍未改变

【影片】演员阵容真的太强大了，预告里每一秒都精彩，正式倒数一个月～！

Netflix 人气韩剧《D.P：逃兵追缉令2》公开了中字正式前导预告，官方确定将会在7月28日（五）正式回归。



《D.P：逃兵追缉令2》讲述「逃兵追缉组」中的组员安俊浩（丁海寅 饰）和韩浩烈（具教焕 饰），面对不变的现实持续执行著任务却遭遇各种荒诞状况的故事。



▼《D.P：逃兵追缉令》第2季 | 正式前导预告：逃兵照样逃，缉捕组死命追！就这样无限轮回。曾经发生的种种，正在上演的一切，如果什么也不做，现实永远不会改变。







预告中，除了两大男主丁海寅和具教焕外，两位长官金成均（饰演中士朴范求）和孙锡久（饰演上尉朴智燮）也一起回归。



原本在第一季只是小角色的崔显旭，经过热门韩剧《二十五，二十一》&《弱美男英雄Class 1》的历练后，也将在第二季出演相当重要的情节。



许多特别出演过的角色都会惊喜现身，所以预告里可以看到许多熟面孔，还有池珍熙将饰演陆军总部法务室长具滋云，光是出场的面貌气势就相当强大。



Netflix全新一季《D.P：逃兵追缉令2》将会在7月28日全球同步上线。

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