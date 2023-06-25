《今生也请多指教》亲人就在眼前却不能相认！貂媛的单恋对象原来是他（EP.03）

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。

第3集里，知音和前世的妹妹、妈妈见面，也许是因为曾被当做疯子，如今面对亲人也不敢告知真实身份......



*以下内容包含《今生也请多指教》第3集关键内容！



生日的告白

知音和爱景叙旧时想起今天不仅是尹珠媛的忌日，也是文瑞夏的生日，而珠媛曾承诺瑞夏在他生日那天告知是否喜欢他。 知音冒雨赶到瑞夏家向他告白，没想到貂媛也在瑞夏家，令她惊慌失措。





貂媛的一见钟情

貂媛用假名参加MI酒店造景项目，第一次开会时见到瑞夏，不意外又被瑞夏拒於门外。 知音以为貂媛和自己爱上同一个人，虽然很为难，但还是想和前世的妹妹聊聊天。 一聊才知貂媛喜欢的其实是瑞夏的秘书河道允，而且是一见钟情、绝无二心的喜欢，这下放心了XD



前世的妈妈

知音送貂媛回家，按了门铃就躲到一旁，不敢和前世的妈妈见面。 没想到妈妈主动走出来跟知音相认，还说一直在等她转世回来，让知音感动不已，母女二人抱头痛哭在一起。



这时瑞夏刚好经过，看到知音抱著自己的肩膀哭泣，原来刚才的母女相认只是知音的想像... T^T瑞夏叫醒知音，知音回头毫无防备地说出「瑞夏啊」，本就有所怀疑的瑞夏也晃神了：「姐姐？」 如果母女暂时不能相认，拜托瑞夏赶快认出知音啊~~~



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