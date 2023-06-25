【韩网热帖】现在Twitter热搜反响炸裂的「丧夫餐」

ENA新剧《有院子的家》里，林智妍饰演的「秋尚恩」经常被丈夫家暴，接到丈夫死亡的通报电话后，一个人来到中餐厅点了炸酱面+糖醋肉+炸饺子+可乐，吃得很香。

这个组合被网友取名「丧夫餐」（韩文是 남편사망정식，直译「丈夫死亡定食」），在Twitter上迅速传播并登上热搜，很多网友点了同样的食物拍照PO上网。

这件事还上了新闻，但新闻认为该措辞略显不妥。

韩国网友评论：

1. ᅲᅲ 如果剧中林智妍老公没死，同样的饭菜她不会吃得这么香。 因为是遭受过严重家暴的孕妇角色，确认丈夫死亡后放松地、了无遗憾地吃饭的表演，所以成为话题。 不觉得丧夫餐这名字有什么问题。

2. 又不是真有人死了，只是剧中的丈夫，而且不是可怜的受害者，在敏感什么啊。 觉得不舒服的话，自己调整一下。

3. 家暴受害者得知加害者死亡后，带著解放感像吃喜宴一样吃东西，如果看到这个会感到不适就真的kk... 调查一下相关受害者吧，绝对不会有人这样说。 如果是我，可能还会在旁边点炮竹。

4. 最近的人造词时太被多巴胺冲昏头脑，总是偏向刺激、嘲弄、戏谑，对并未经历过的虚构事件代入自己，都在生气和激动... 一味追求极端的畅快淋漓，反而导致退步。 跟著读和用的话脑袋都会坏掉。 当然家暴犯在剧中死掉是大快人心的事，现实里的家暴犯处罚过轻、毁掉了社会一角，但给menu取那种名字还很开心的话，好像并不会产生好效果。 因为网上这种流行而攻击假想对象，可能又会演变成现实里的暴力ᅲ

5. 这种真的很糟糕... 连剧都被侮辱了，真的很不快。 反过来说，如果是「妻子死亡定食」、「媳妇死亡定食」之类，我也会非常非常不快。 不清楚剧中角色是怎样，但没看过剧的人只觉得是在诅咒老公去世，起鸡皮疙瘩。

6. 不是代入家暴犯，而是「OO死亡定食」这种词成为迷因真的有问题。 「家暴男死亡定食」还好，「丧夫餐」有些过分吧？

7. 并非所有丈夫都是家暴犯，也并非所有人都看过这部剧。 我也没看过，看到帖文标题的措辞只感觉好脏。

8. 一看就知是假装女权主义者的极端厌男者趁机取的名字

9. 不是所有人都看过那部剧，剧中也没有称之为「丧夫餐」，不理解为何要这样叫。 总之不喜欢「OO死亡定食」这种说法，也不懂那些趁机唱反调的人。

10. 在剧中能理解，但现实里给食物取这样的名字还跟风，就看起来不太好

11. 只是厌男那帮人找到新的乐子罢了。

12. 如果改叫「解放定食」会不会好些？ 虽然取那个名字的原本目的就是厌恶...

13. 剧中是遭到家暴的case，但居然当做迷因来用？ 如果出现「妻子死亡套餐」，早就闹疯了吧？

14. 同意。 电视剧是电视剧，当迷因来用的人很有问题。 我们都带著人类之美生活吧~

出处：‎Instiz

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