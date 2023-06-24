黑天鹅太妍霸气登场！「好想念台北！」飞絮入眼引发不适太妍却用中文说「没关系没关系」要粉丝安心

太妍6月24日下午4点於台北小巨蛋开唱《The Odd of Love》，除了拿手好歌一首接一首外，太妍也换上了多款造型服装，甚至现学现卖翻译老师的中文语气，与台湾粉丝们同乐。

在粉丝的呼喊声中，太妍穿著一袭黑色礼服层次澎裙，先是以剪影方式登场，已让全场粉丝陷入疯狂，她更一连带来4首歌曲「INVU」「Can’t Control Myself」「Some Nights」「Set Myself On Fire」，她背后的舞台影像也随著歌曲的主题变换，听觉视觉都是相当精彩的飨宴。



太妍也知道今天是台湾的假日，对於粉丝们牺牲了与家人共度的时光来到小巨蛋观赏她的演唱会，让她感到相当开心也感谢。接下来太妍换上了白色如同希腊女神的打扮与舞群们共舞，也有一组造型看起来相当青春活泼，可说是百变女王。



太妍在唱完「Four Seasons」后也抬头看见了粉丝们为她排出的应援语句，包含「距离很远但是心却很近」「我们的爱始终如一」。太妍也提到每一次来台北举办演唱会，粉丝们总是会有这招排字应援，这一次她也有所期待著上台，没想到台北粉丝从来没让她失望。她也一一读出高举的手幅上写出的字句，笑说粉丝们要不要出本诗集？还是收录到SONE名言录中？太妍说自己唱歌时常常闭起了眼睛，有时候没有看见粉丝们准备的心意，不过今天她相当感谢大家的应援。



看见台下美丽的灯光交错与粉丝们的支持，太妍还不忘拜托自己的工作人员帮她拍照留下这美丽的画面。今日太妍一共带来了20多首好歌，相信粉丝们也都度过了相当满意的午后时光。



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