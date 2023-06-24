【韩网热帖】和本尊莫名有些像的菲律宾Jennie

TikTok上的菲律宾女生，因长得像BLACKPINK成员Jennie而被韩国网友注意到。 （TikTok帐号@rowenapadua943）

진짜 묘하게 닮았다는 필리핀 제니.jpgif https://t.co/EAytlsIEFX pic.twitter.com/2odI0nxjFu — 더쿠가 터졌다고? 인티 가입창 열어놨어 (@instiz) June 22, 2023

韩国网友评论：

1. 既像又不像是怎么回事

2. 除了眼珠之外，其他都超级像

3. 有Jennie的感觉，不过是不是妆容问题，好奇她怎么画的

4. 这也太像了吧

5. 点进来之前我准备开骂，点进来后发现真的有像

6. 不是有些像，而是非常像

7. 那种独特的厌世感猫相脸超级像

8. 为什么大家都说像啊，我感觉一点都不像

9. 确实有Jennie的感觉，差不多30%吧

10. 麻烦这位女生出一个化妆教学吧，真的太像了

出处： https://www.instiz.net/pt/7398918?green=1

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