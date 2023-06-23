金明洙自认「奇幻角色专业户」：这次为《Numbers》拜师学做会计！

由金明洙、崔振赫、崔民秀和妍雨领军的全新职场韩剧《Numbers：大厦之林的监视者们》将於今晚（23日）起逢星期五、六在播出！

近日金明洙为了新剧四出宣传，除了在访问大谈时隔两年多以「张浩宇」一角回归小萤幕的事前准备，还自爆当兵后变得更Man更壮，正式从花美男行列退役转大人！



金明洙在《Numbers：大厦之林的监视者们》饰演只有高中学历的会计师张浩宇，因为一个秘密，他克服过去伤痛并加入韩国最顶尖的「泰一会计师事务所」。过去曾在剧集扮演法官、古代秘密特工，甚至猫咪和天使的他自言是「奇幻角色专业户」，不过饰演会计师却是第一次，所以他在开拍前做了不少功课：「张浩宇会随著情节发展而成长，他原本就是个聪明的孩子，也会在『高中会计师』的偏见中慢慢展现自己的能力。以前我对会计师这个职业了解不多，所以在准备的过程中，我去了汝矣岛一间会计师事务所学习，去观察、听故事、询问各种问题，从而了解到会计师的工作、他们的穿著等等，我觉得我对角色的理解加深了，视野也扩阔不少。」



作为男团INFINITE的门面担当，金明洙早年主打花美男形象，直至年前他在《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》大骚结实肌肉，才令人惊觉昔日的邻家男孩长大了！他也自觉当兵后变得更为阳刚：「军队是只有男人聚在一起生活的地方，我在服役时经常翻滚、以及做了大量体力劳动，所以退伍后当然觉得自己更有男人味！（好像变得更健硕？）我是一个歌手，平日也会锻练身体，我觉得《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》可能是一个转折点，戏中有露出上半身的戏份，当时就把身材练好；加上我在军队里除了锻练没有别的事可以做，所以当兵时变得更壮了。」



谈到《Numbers：大厦之林的监视者们》是他退伍后首部戏剧，他坦言对作品充满期待，也透露张浩宇和韩胜祖（崔振赫饰）亦敌亦友的关系：「两人起初彼此敌对，但是随著剧情发展，他们意识到与对方合作才能解决问题。」《Numbers：大厦之林的监视者们》讲述只有高中学历的会计师张浩宇（金明洙饰）加入韩国首屈一指的「泰一会计师事务所」后，以最不像会计师的方式对抗不正之风、以及实现正义的故事，剧集将登陆「黄Viu」，香港观众亦可免费收看。



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