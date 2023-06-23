金明洙自認「奇幻角色專業戶」：這次為《Numbers》拜師學做會計！

由金明洙、崔振赫、崔民秀和妍雨領軍的全新職場韓劇《Numbers：大廈之林的監視者們》將於今晚（23日）起逢星期五、六在播出！

近日金明洙為了新劇四出宣傳，除了在訪問大談時隔兩年多以「張浩宇」一角回歸小螢幕的事前準備，還自爆當兵後變得更Man更壯，正式從花美男行列退役轉大人！



金明洙在《Numbers：大廈之林的監視者們》飾演只有高中學歷的會計師張浩宇，因為一個秘密，他克服過去傷痛並加入韓國最頂尖的「泰一會計師事務所」。過去曾在劇集扮演法官、古代秘密特工，甚至貓咪和天使的他自言是「奇幻角色專業戶」，不過飾演會計師卻是第一次，所以他在開拍前做了不少功課：「張浩宇會隨著情節發展而成長，他原本就是個聰明的孩子，也會在『高中會計師』的偏見中慢慢展現自己的能力。以前我對會計師這個職業了解不多，所以在準備的過程中，我去了汝矣島一間會計師事務所學習，去觀察、聽故事、詢問各種問題，從而了解到會計師的工作、他們的穿著等等，我覺得我對角色的理解加深了，視野也擴闊不少。」



作為男團INFINITE的門面擔當，金明洙早年主打花美男形象，直至年前他在《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》大騷結實肌肉，才令人驚覺昔日的鄰家男孩長大了！他也自覺當兵後變得更為陽剛：「軍隊是只有男人聚在一起生活的地方，我在服役時經常翻滾、以及做了大量體力勞動，所以退伍後當然覺得自己更有男人味！（好像變得更健碩？）我是一個歌手，平日也會鍛練身體，我覺得《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》可能是一個轉折點，戲中有露出上半身的戲份，當時就把身材練好；加上我在軍隊裡除了鍛練沒有別的事可以做，所以當兵時變得更壯了。」



談到《Numbers：大廈之林的監視者們》是他退伍後首部戲劇，他坦言對作品充滿期待，也透露張浩宇和韓勝祖（崔振赫飾）亦敵亦友的關係：「兩人起初彼此敵對，但是隨著劇情發展，他們意識到與對方合作才能解決問題。」《Numbers：大廈之林的監視者們》講述只有高中學歷的會計師張浩宇（金明洙飾）加入韓國首屈一指的「泰一會計師事務所」後，以最不像會計師的方式對抗不正之風、以及實現正義的故事，劇集將登陸「黃Viu」，香港觀眾亦可免費收看。



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