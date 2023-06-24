BLACKPINK Jisoo定义异性友情：超过10年才算朋友！一句话终结「紫苏叶纷争」

女团BLACKPINK成员Jisoo言简意赅地定义了「异性友人」。

最近Jisoo作客了YouTube综艺《叮咚当大学》，和主持人WINNER金秦禹聊起了异性之间的友谊。 Jisoo表示：「我俩认识超过10年了吧，一直以为不存在女性友人、男性友人这种事情，超过10年的话还是有可能的。 只是偶尔问候或联络也不会生气，依旧可以畅聊，这种完全就是真朋友的感觉。 如果每天联系或者打电话的话，我真的无法理解。」 描述了自己定义的异性友情。



Jisoo接著说道：「 还有紫苏叶争议，现在我觉得帮忙的话也无所谓，不过帮忙分开紫苏叶之后又替对方放到饭上，这我绝对不允许，都已经帮忙分开（紫苏叶）了，应该要适可而止，还有即使是帮忙，也要悬空分开，而不是在盘子里帮对方压著（苏子叶）。」

之后Jisoo又和金秦禹讨论起「恋人与异性友人的关系你能容忍到哪个等级」。 一共有10个等级：

1. 互相是KAKAO TALK好友

2. 生日、公休日、喜丧事会问候

3. PEPERO DAY和情人节时护送巧克力等

4. SNS上互相@对方

5. 好无聊哦，你出来吧（限定白天，只有两人见面）

6. 打电话1小时

7. 两人单独看电影、去投币练歌房、拍大头照

8. 疲惫的时候打电话让对方请自己喝酒

9. 两人独自外出一日游

10. 邀请对方来自己租的房子里做客（家中只有他们两个人）

Jisoo看完问题之后称：「通话一个小时就够讨厌的了，第8阶段两个人独自去喝酒绝对不行，要一起喝酒的话其中一人醉倒，另一人直接走掉的话没关系。还有两人外出一日游，根本无法理解，不过都不打扮，一起去种地这种的话我还是可以接受的。」



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