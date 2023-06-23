【韩网热议】偶像说没有时间都是鬼扯

大家怎样看呢？

海外行程搭飞机时可以长时间一直玩手机睡觉，移动行程也可以在车里尽情睡觉玩手机。不久前aespa成员Karina和Winter推荐的也是手机游戏kk

TXT秀彬也经常玩游戏，说没时间根本不可能。 反而移动的时间很长，最多的就是时间。

韩国网友评论：

1. 休息的时候就放人家休息吧

2. PO主不懂累积的疲劳感啊。 移动时间能做什么？也就是睡觉玩手机，还能做什么？而且移动本身就很累，至少这段时间让他们休息一下吧。连这点时间都要求他们做什么...我都觉得累

3. 商务舱确实可以舒服睡觉，而且偶像经常搭商务舱啊

4. 长时间飞行的话，睡一觉也还有很多时间

5. 想像一下5小时以上坐著去上学/上班，真的是休息啊

6. NewJeans成员Haerin一个月来一次付费聊天，BLACKPINK一年里除了Jisoo谁也不来kkk比起当艺人玩玩的人，Karina真的很良心了

7. 忙的偶像真的超忙kkk秀彬经常玩游戏都是什么时候的事了？ 我记得已经因为太忙而不玩了kkkk

8. 说在飞机上尽情睡觉的，是没搭过飞机吧？ 没有比搭飞机更累的事了，以为是乘用车吗。

9. 最近怎么这么多精神病对艺人爆发自卑感啊？ kkk原PO在板上写垃圾文的时间就没问题，艺人玩游戏就是太闲吗？

10. 放过人家吧，至少在车里休息一下，偶像不是人吗...？让你一整天都工作的话，你做得到吗？kkkkk 换了你一定会发飙，为什么要招惹人家好端端的偶像;;;

出处：https://pann.nate.com/talk/370369188

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