高分系列巅峰对决！「请回答」vs「机智」，哪个系列更对你胃口？ 这阵容太狂！tvN今年12部待播剧：金秀贤＆金智媛《泪之女王》让人期待，还有高允贞、丁海寅、金泰梨的新剧！ 汤唯出演新曲《Shh..》MV！IU饰演她的「妈妈」，网友：「太好奇剧情」 「YouTube Music」去年（2023）播放量最高的KPOP神曲出炉！第五名是准备在2024年重组的奇迹女团～ 《杀人者的购物中心》李栋旭原型竟是「凸肚秃顶络腮胡大叔」！导演透露选角原因，作家深感困扰

「机智」系列和「请回答」系列都出自申沅昊PD之手，但哪个系列是你的最爱呢？

申沅昊PD，人送外号「Hit作制造机」，他就是收视率保证，别人可能一辈子只能拍1、2部热剧，他几乎每部必红，不仅红了，还是那种红透半个亚洲，播毕N多年之后还会被观众翻出来反复回味。

「请回答」系列有《请回答1997》、《请回答1994》《请回答1988》， 剧迷们也都知道该系列还有一个名字叫「猜老公」系列，虽然演员阵容不一样，但固定模式就是猜女主最后嫁给谁！分为男A派和男B派的观众们在看剧期间总是害怕中间出点什么事，「老公」不是自己心里想的那个人。 只是，奇怪的是「请回答」哪怕最后观众站错CP，却也毫不讨厌，最多只能说一句「好可惜哦」，但接下来都会跟上一句「确实XXX（女主）和他（官配）最合适」。 「请回答」系列真正做到了没有让人讨厌的人，也真的做到了让看戏的我们都变成了大傻子，跟随著剧中人物和剧情哭哭笑笑、不受控制。 而其中「1988」因为讲述的是亲情与邻里情，情怀最深，格局够大，最能让人生出同理心，因此被广大韩剧迷直接封神。



拍完了「请回答」系列之后，申源浩PD就开始拍起了「机智」系列，一上来就颠覆了所有的观众，直接把背景和视角放在了监狱了，主人公从棒球明星变成了牢中人，反差之大可想而知。 原以为会是一部揭露监狱里的黑暗与勾心斗角的故事，却没想到意外地暖心，主角金济赫用他独有的善良、隐忍与执著改变著监狱里的其他人。 这才有了那句最经典的评论：监狱不是人待的地方，但待在这里的都是人。



《机智医生生活》直接拍了1、2季，讲述了五名医生好友在同一间医院里的故事，主人公年纪都是40岁的中年人，原以为他们都已经沾染了现实中的太多世故，变成了人精，哪曾想只要聚在一起他们就是一群音乐发烧友、吃货、爱吵架的国小生。 而医院也不是现实中的那个医院，没有尖锐的医患矛盾、没有为了上位而来的勾心斗角，甚至可以说没有任何一个反派，整部剧的风格就是温情路线，用温润如水的叙事来对抗现实生活中的焦虑和无常，在这里虽然有绝望，但更多的是希望。



无论是《机智医生生活》还是《机智牢房生活》，两部「机智系列」的剧都是高分优质剧，对不对你的胃口，还得自己去看。

「请回答」系列、「机智」系列，每一部都是高分优质剧，至於哪一部最对你的口味，那就要看各位看官啦。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻