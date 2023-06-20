WINNER姜升润今入伍，新发型曝光！「我会健康地保卫国家、成为男子汉回来的」

WINNER成员里的宋旻浩前脚才入伍（3月24日），今6月20日轮到姜升润入伍，他的新发型已在昨日直播还有稍早贴文曝光。

YG娱乐先前就表示会依照姜升润的意愿让他安静入伍，入伍的确切时间和地点不会公开，当天也不会进行任何活动，姜升润昨日在Weverse直播亦提到此事，强调自己不希望打扰他人、不希望有人跟来，才会开直播和大家打招呼道别，也表明入伍期间虽然不太能拍新照片，但有机会就会持续向大家传达最新消息。

姜升润起初直播还说太害羞不想展示剪短的新发型，但后续还是考虑给粉丝们看看，「反正都会公开」，就掀起帽子给大家看了5秒钟，稍早在个人IG同样曝光了新发型。



他在直播表明不太担心军队生活会如何，但向粉丝保证会尽量健康地保卫国家，会成为帅气的大韩男子汉回归，请大家期待未来WINNER的专辑与巡演活动，还有他的个人solo专辑和戏剧演出。IG则简短留下字句「我会健康地保卫国家回来的（敬礼符号）」，但照片满满，认证了各方给他的送别应援。



不同於‎宋旻浩服替代役，姜升润是以陆军现役身分入伍，今日是先进入训练所展开基础军事训练。由於姜升润入伍，队友金秦禹会接替他出演节目《Heart Signal 4》，本周便会参与首次录影。

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