WINNER宋旻浩入伍！手寫親筆信問候粉絲們：「會深思熟慮並變得更成熟再回來的」

3月24日WINNER宋旻浩在入伍前，於官方粉絲團透過手寫信向大家問候，他表示可能暫時沒辦法常跟大家見面了，所以在這裡留下一些問候話語，也提到粉絲們的存在對他來說總是別具意義，祝福大家以及他的隊友們繼續幸福健康生活每一天，並等待他的回歸。

宋旻浩語重心長的表示，雖然即將有一段時間無法與大家見面，在這段時間裡，他會好好的思考，自己對於各位粉絲們的生活中如何帶來更多正面的影響力，以及能否給大家更深的愛，然後變得更成熟而再度回歸。宋旻浩預計當日進入訓練所接受基礎軍事訓練後，將以社會服務要員來服役。



以團體WINNER出道的宋旻浩，不管在組合或是個人的表現上都相當亮眼，在綜藝節目總表現出非常自然不做作的一面，也令觀眾們相當喜愛。他也是WINNER中繼金秦禹以及李昇勳之後，第三位入伍的成員。宋旻浩所屬YG娛樂也表示為了避免混亂中造成意外事故發生，入伍日沒有其他活動，希望大家持續鼓勵並等待著宋旻浩健健康康的回歸。



關於宋旻浩為何是以社會服務要員入伍，其實也有跡可循。宋旻浩曾在多次訪談中陸陸續續提到自己罹患恐慌症的狀況，他在節目中曾說到自己在2017年底就因呼吸不順暢等狀況，而被診斷出有恐慌障礙以及兩極性障礙，也都有持續服用精神科藥物。不過即使罹患心病，宋旻浩總是展現出積極克服，甚至勇敢面對兵役不逃避，這一點獲得韓國當地民眾的高度肯定與支持。



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