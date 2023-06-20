KBS打算在日本举行年末「音乐大祝祭」！韩网友气炸：KBS什么时候变成日本电视台了

KBS电视台的年末音乐庆典选在了日本举行。

据韩媒《STAR NEWS》独家报导称，KBS「2023KBS歌谣大祝祭」将於12月9日在日本崎玉县所泽市的西武巨蛋举行，届时将邀请最近1年里活跃在歌坛上的K-POP歌手参加。 目前制作组正在积极洽谈爱豆团队和歌手中。

三大台（KBS、SBS和MBC）的年末音乐庆典一直都是K-POP粉极为关注的活动，将本土音乐庆典搬到日本举行实属少见，也引发了广大韩国网友和观众的不满。 19日下午KBS观众留言板块已经出现「反对KBS歌谣大祝祭在日本举行」的请愿文，并且有超1000名网友赞同、留言（19日下午数据）。 根据KBS内部规定，请愿文在30天的期限内超过1000人赞同的话，必须做出官方回应。 可见本次活动举办地放在日本有多让韩国民众感到不满。



请愿文中韩国网友表示：「KBS不是公营（国营）电视台吗？ 到底是怎么想的，居然在日本举办年末公演，完全无法理解这一行为，现在赶快撤销吧。」 theqoos上也掀起了热议，越来越多的网友留言称：「疯了吗，这么媚日，你们倒是对日本挺忠诚的嘛」、「KBS连自尊都不要了吗」、「钱都是韩国人缴的，日本人到最后坐享其成」、「堂堂国营电视台要去哪里??? KBS什么时候变成日本电视台了」。



很快KBS电视台也做出了回应，称：「并未最终确定，还在商讨中。」 这一回应再次惹怒韩国网友，众人表示：「有什么好讨论的，本来就不应该去啊」、「所有人都知道最近韩日关系不好，偏偏一家国营电视台要去日本举办音乐庆典」、「你还有脸收观众电视费吗？？」 等。

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