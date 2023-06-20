Super Junior D&E看Bruno Mars演唱会遇「前E.L.F.」形容两人「很香」，对话还似曾相识：「演唱会不来吗？」

Bruno Mars（火星人布鲁诺）在韩国开唱掀起小旋风，BTS RM与V、少女时代秀英、宋慧乔……等艺人都现身，Super Junior D&E（东海、银赫）也被目击就在现场，拍下他们身影并分享的人疑似是「前E.L.F.」。

推特有网友（@nneulmong）分享：「在Bruno Mars演唱会，旧欧巴们坐在我面前的故事！进场的时候映入眼帘就是李东海ㅠ 表演的时候一直跟著跳，Swag绝了。两边菸味扑鼻，只有两位香气很好。（因为是粉丝，以前还去过演唱会，所以问我这次不来吗……对不起，变成那样了）」



底下有其他网友和他互动：「啊，我也曾经在蓝海中……」似乎透露自己也是「前E.L.F.」，但说就算碰见「旧欧巴」也会心脏爆炸的，两人还聊到东海与银赫把Bruno Mars演唱会看到最后，连安可舞台也是，「不愧是超级粉丝们」。



讲到两位Bruno Mars超级粉丝，就不得不提9年前了，2014年Bruno Mars在韩国开演唱会，两人也有到场！神童和厉旭当时也在呢！



eunhae at bruno mars's concert



2014 2023 pic.twitter.com/2F6UnSk3Vt — jaty (@eunhaeballs) June 18, 2023

等等……再回到「旧欧巴」这个话题，东海前阵子其实才遇过「前E.L.F.」，对话还似曾相识！4月底播出的《Super Trip 5》首集，东海和利特登山遇到「前E.L.F.」，东海那时候也想问对方：「下下周演唱会――」但利特头也不回淡淡的说：「已经卖完了。」XDDD



*延伸阅读：Super Junior利特&东海《Super Trip 5》登山遇「前E.L.F.」，还被路人伯母喊冤家XD（下方影片10:15附近）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻