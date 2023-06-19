EXO CHEN、伯贤、XIUMIN与SM达成和解！修改部分合约内容，会更活跃地展开EXO活动！

本月初 EXO 的 CHEN、伯贤、XIUMIN 以不透明的结算和过长的合约期限等爲由，正式向 SM 通报解除专属合约。对此，SM 反驳合约内容没有问题，续约是经过长时间讨论，并主张他们是被「外部势力」影响。

今日（19日）他们发表共同立场表示：「本公司与艺人3人消除此前因误会而产生的分歧，达成圆满的协议。双方决定承认并维持艺人合约关系，通过合约内容的部分协商及修改过程，更加活跃地持续展开 EXO 活动。」



SM 还承认「外部势力」主张是错误的，并进行了道歉。SM：「当初接到举报称，外部势力以不正当的意图接近3名艺人。但是通过与当事人的讨论，得知本公司对这一部分存在误会，在此向因爲我们的发表而让大家担心的相关人士表示歉意。」更强调会支持各艺人发挥个性，以各自新的面貌和方式进行活动。

双方也向粉丝、EXO 成员们和等待 EXO 的人们道歉，为了报答很多人的支持，表示会尽最大的努力。SM 还提到为了描绘进一步成长、成熟的SM 3.0，会加强巩固与艺人们之间的互相合作和尊重。



另外，EXO 将在7月10日以第七张正规专辑《EXIST》，日前已经公开先行曲〈Let Me In〉。而这次是他们时隔3年8个月带著正规专辑回归，期间经历成员入伍、退伍又入伍，近日的纷争也终於落幕，可以好好等待回归了啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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