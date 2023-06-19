韩媒曝BTS防弹少年团今年全员入伍！为了减少军白期，尽快以完整体与粉丝们见面！

不过...成员们正确的入伍的时间，还是得等公司公告～！

今日（19日）据韩媒 스포츠조선 报导，有相关人士透露BTS防弹少年团全员将会在今年年底入伍。



据报导，SUGA 上半年的世界巡演和柾国的个人活动等预定行程依序完成后，到今年年末爲止，包括忙内Line的 V、柾国，组合成员将全部入伍。虽然 V、柾国还处於可以延期入伍的年龄，但是爲了将入伍时间调到相似的时间，减少军白期，尽快以完整体与粉丝们见面，所以做出这样的决定。



17日，RM 在《2023 BTS FESTA》的《下午5点，我是金南俊》中，有一位粉丝说到：「你好，南俊。我是来自越南的陆军（阿米）。」他也回答：「很高兴见到你，因爲我也马上就要当陆军了。」公司过去曾提到希望团体能在2025年完整体回归，RM 之前在《SUCHWITA》表示会为了守护这些而努力。



（补充：BTS 的粉丝名是ARMY，也是陆军、军队的意思）

去年12月13日，大哥 JIN 率先入伍，紧接著 j-hope 选择不延期兵单，4月18日到江原道陆军团新兵报到。在经过一段时间的训练（成绩）认证考核后，两人也都被选为助教。



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