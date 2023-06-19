柳演锡演过6次医生！从青涩到成熟，《浪漫医生金师傅》姜栋柱VS《机智医生生活》安政源，哪个是他的人生角色

演了6次医生，说柳演锡是医生专业户也不为过。

柳演锡时隔6年重新亮相《浪漫医生金师傅》系列，虽然在第三季中戏份不多，但依旧引爆火热反响。也许是因为知性、干练的外型原因，柳演锡经常扮演专业性极强的医生角色，从《综合医院2》、到《美味的人生》，再到《浪漫医生金师傅》1&3和《机智医生生活》1&2，柳演锡的演艺生涯中共穿过6次医生白袍，而给人印象最为深刻的就是《浪漫医生金师傅》中的「姜栋柱」以及《机智医生生活》里的「安政源」， 明明是同一个人主演，却完全是不同的感觉。



「姜栋柱」是骄傲又自卑的，他实力与天分兼备，又钻研努力，这是他骄傲的底气和资本。 但家境与与过往的遭遇又使得他形成了自卑的性格。 其实这样的性格反而更贴近真实世界，只不过因为是剧中人物，他的倔强、执拗和势利令不少观众感到反感。



「安政源」则是个完全相反的人设，不仅有身为医生的实力，更有可依靠的财阀家庭背景，他能够温柔对待每一位病患，更把自己收入创立专为贫困病患而设的「长腿叔叔基金」，生活节俭，做到了真正的医者仁心当之无愧，看完让人感动。



要不是亲眼所见，真的很难想像两种截然不同的魅力出现在了柳演锡一个人身上。 也因此不少剧迷很难评判柳演锡的人生角色是「姜栋柱」还是「安政源」。 大家表示：「都演活了，完全挑不出来」、「根本想像不了除了柳演锡之外，还能有谁能够演活安政源」、「因为是柳演锡演的，即使姜栋柱有很多令人讨厌的地方，我也做不到真正去讨厌他」、「因为安政源的滤镜重新去看了《浪漫医生》，差点被姜栋柱气死，怎么能演那么好」等。

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