Netflix 新剧预告！从《京城怪物》、《Sweet Home 2》、《D.P2》到《走进你的时间》，每部阵容都令人期待！

Netflix 今日（18日）公开接下来要播出的韩剧，真的每部都想看啊！

◆《京城怪物》（京城生物）

主演：朴叙俊、韩韶禧主演

剧情介绍：是一部生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。在第一季尚未揭开神秘面纱的情况下，日前已经确定制作第二季。



◆《Sweet Home 2》（甜蜜家园2）

主演：宋江、李阵郁、李施昤、朴圭瑛、郑振永、吴政世

剧情介绍：第二季会从贤秀和幸存者们在离开「绿之家」后，各自在新的家园艰难求生存的故事。日前李应福导演曾表示：「第二季将以新的场所为背景，在第一季里无法完善的技术细节事项也将会在第二季有进一步的完善」，暗示著整个《Sweet Home》世界观将更加扩大，视觉特效也将更加惊人。除了第二季外，还会再拍摄第三季！



◆《走进你的时间》（韩版《想见你》）

主演：安孝燮、全汝彬、姜勋

剧情介绍：描述2023年的「韩俊熙」因怀念一年前去世的男朋友「具延准」，听著歌曲〈You to Me Again〉，意外灵魂穿越到1998年的「权珉周」身上，并遇见了和男朋友相貌相同的「南时宪」，与暗恋权珉周的「郑仁圭」，展开三人之间的故事。



◆《我的女神室友斗娜》

主演：裴秀智、梁世宗

剧情介绍：描述平凡大学生「李元俊」在 Shaerhouse 中与曾经是 Kpop 偶像爱豆但已隐退的「李斗娜」相遇后所发生的爱情故事。



◆《D.P：逃兵追缉令2》

主演：丁海寅、具教焕、金成均、孙锡久、池珍熙、金智贤

剧情介绍：以「逃兵追缉组」为首的二等兵「安俊浩」和「韩浩烈」组长，还有缉捕组事务长「朴范求」和上尉「林智燮」四位原班人马的主要角色在第二季重聚。



◆《精神病房也会迎来清晨》

主演：朴宝英、延玗臻（延宇振）、张东润、李姃垠

剧情介绍：讲述第一次来到精神健康医学科的护士多恩，在精神病房里看到的世界和心灰意冷的病人们的故事。



◆《假面女郎》

主演：高贤廷、林珍娜（Nana）、安宰弘、廉惠兰

剧情介绍：讲述对外貌感到自卑的上班族金某美，每天晚上用面具遮住脸后作为网络直播的BJ活动，在此过程中她卷入了意想不到的事件后发生的故事。



◆《盗贼：刀之声》

主演：金南佶、徐玄、刘宰明、李贤旭、李浩贞

剧情介绍：故事以1920年代为背景，讲述在动荡的日本殖民时期，他们因各自不同的故事走向无法无天的土地-间岛，为守护家园的人们团结一致。



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