SJ东海才刚结束《Oh！英心》又有新剧邀约！有望与《某一天》李雪搭档漫改剧《男与女》

根据昨（16）日《Xports News》报导，Super Junior东海与李雪有望搭档主演电视台Channel A新剧《男与女》。
《Xports News》报导《男与女》剧情讲述因一瞬间失误而分手的七年长跑情侣「铉成」和「成玉」之间的故事，将描述他们倦怠和依恋共存的感情，是部「现实共鸣罗曼史」，改编自Heon-ho所作的人气网路漫画《男与女》，编剧为电影《爱情OK绷》与电视剧《Mr.临时老师》（临时制先生）的构成编剧朴相民。
东海有望演出男主角「郑铉成」，是个因事业陷入困难而虚度光阴，同时失去梦想和爱情的时装设计师。东海身为「韩流帝王」男团Super Junior一员，原本在2014《神的测验4》之后就长达近9年没有拍摄电视剧，近日才以《Oh！英心》回归戏剧圈，而《Oh！英心》13日才刚完结，马上就收到了《男与女》新剧邀约。
拥有特殊气质的李雪，曾演出《坏刑警》、《当恶魔呼喊你的名字时》、《某一天》女主角，在《男与女》里，她有望演出的女主角「韩成玉」，是个在与男朋友铉成共同创立的品牌出现经营困难后，到一般职场就业，为了赚钱而疲惫不堪的珠宝设计师。
对於是否确定出演，他家媒体《Newsen》取得东海所属SM娱乐说法，SM表示正在讨论但尚未确定，李雪所属的Just Entertainment则表示「积极讨论中」。若两人确定出演，很可能今年下半年观众就能看到《男与女》他俩扮演长跑情侣。
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