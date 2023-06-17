韩网红醉酒直播途中突然公开遗书并离席，网友听到119进入家中的声音

【影片】韩国知名网红「林布利」的近况惹人担忧。

前几日，「林布利」（Imvely）的其他几名网红一起聚餐喝酒，但酒桌上她和其他人发生口角，之后在醉酒的状态下返回家中，又上网开直播和网友聊天。 聊到一半时，「林布利」情绪不稳，连续对网友道歉，甚至还公开了写好了的遗书。 她在遗书中表示希望前夫能够好好照顾孩子，还提到了某个特定的网红。

「林布利」突然离开座位，走出了摄像头的视线。 接著过了20分种左右网友们听到了119救援队的声音，直播就此中断。 与「林布利」相知的一位网红透露：「我已经去过医院确认过了，人还在急诊室，希望她能够赶快恢复。」 还有网红表示：「她差点就要被判脑死亡了，现在脖子上插了管子，通上了呼吸机。」

1987年出生的「林布利」於2006年凭藉「Maxim」画报出道，在电视剧《朗朗18岁》、《熊猫小姐和刺猬》等中有过亮相，近些年在IG和直播圈十分有人气，还开了以自己名字命名的网店。

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