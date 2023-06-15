金惠秀将攻占大小萤幕！新电影《走私》7月26日即将在韩上映！同时将接演《驱魔面馆》导演新作《Trigger》

以作品《王后伞下》因演出母爱爆棚的中殿而引发话题讨论的金惠秀，今年7月26日即将有新的电影作品《走私》在韩上映，同时也传出可能接演《驱魔面馆》导演新作《Trigger》，时隔1年多再度回归小萤幕。

新电影《走私》剧情描述靠著打捞被丢进海中的生活必需品而生存的人们，即将展开一场大行动。片中饰演走私贩「赵春子」一角的金惠秀，顶著一头超夸张的卷发，强烈的眼神再度吸引观众的目光。而除了金惠秀以外，还有廉晶雅饰演同为走私贩，也是赵春子的好友「严贞淑」，稳重而讲义气，也是海女们的队长，这两位重量级演员的合体已经令人期待。



赵寅成将饰演拥有企业家的外型以及恶毒的气质，接收汇整众多走私贩并成为全国走私王「权老板」一角，拥有独特的气场并展现出与角色相当符合的演技。在赵春子以及严贞淑之间，还有一位默不作声的老么「张道利」由朴正民饰演，他更是完美消化了70年代的复古服装打扮，纯朴的老么即将对走私贩的世界感到惊艳，朴正民将完美演绎期间的成长与惊讶。



而金惠秀在去年tvN的电视剧《王后伞下》演出好成绩后，可望再度回归电视剧萤幕，已确认接演OCN话题剧集《驱魔面馆》导演柳善东的新作品《Trigger》。《Trigger》是韩国国内首部以电视台探访报导局为背景的写实办公室喜剧，金惠秀将饰演正义感爆棚，舍我其谁的组长。



与充满个人主义的新进PD，以及拥有个人风格的热血制作团队们，如何共同揭发事件的真相，并拯救面临被废除危机的节目，相信组长金惠秀又将再度掀起风潮。



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