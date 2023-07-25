[好片推荐]《神鬼海底捞》人言可畏！海女除了会捞鲍鱼还得耍心机！前所未有的海底割喉战太精彩！

[无雷]即将在男神赵寅成生日7月28日上映的《神鬼海底捞》，描述1970年代的海女们为维持生计铤而走险，原本捞鲍鱼现在改为打捞走私货品，虽然大捞一笔，却在一次被海关查获的事件中，团队的友情破裂，变得各怀鬼胎，三年后重逢的她们能找出事件的内鬼吗？

《神鬼海底捞》由《逃出摩加迪休》导演柳升完执导，故事展开相当明快易懂，也因背景设定在1970年代的纯朴渔港群川，电影中更是出现了许多怀旧复古的歌曲，别有一番风情。廉晶雅与金惠秀饰演的海女们，展现完美泳技，也完美呈现当时的海女们不需要任何装备，戴著蛙镜与镰刀潜入海中，浮上海面时还会发出类似吹口哨的声音，重现海女独特的呼吸法。



海女们因为化学工厂进驻而无法捞捕到新鲜的鲍鱼，生活面临困境，而船长只好接受掮客的建议，让大船将想要走私的物品抛入海中，再由海女将货物打捞上岸。生活终於开始改善，但廉晶雅的船长老爸却相当不安。果然他们早已被海关盯上，原本感情相当好的海女们，也因为一次事件而分崩离析，更传出从海关手中脱逃的金惠秀，为了贪图奖金而举报海女们。三年后，金惠秀重新回到群川，带来了「全国走私王」赵寅成以及更大的捞捕计划，但大家却早已没了信任，各怀鬼胎，到底该如何选边站？



片中除了你来我往的心理战以外，更有非常精采的海下动作戏码，有人跟在认真工作的海女们身后想除掉她们，海女们在海中利用自己的专业度，优异的泳技以及对环境的熟悉，展开殊死搏斗。在无声的海中，加上水中阻力，却依旧呈现出相当刺激紧张的动作戏码，打斗的时间也不算短，与一般大家看到的动作戏码有著非常不一样的感受，是本片一大看点。《神鬼海底捞》即将於7月28日全台上映。





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